Causa coimas en Andis: la exfuncionaria Ornella Calvete se negó a declarar

La exfuncionaria se negó a declarar hoy en la causa por presuntas coimas que involucra a su padre, Miguel Ángel Calvete y a Diego Spagnuolo.

Ornella Calvete, exdirectora nacional en el Ministerio de Economía, se presentó este viernes ante el juez Sebastián Casanello, pero se negó a declarar.&nbsp;

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, se negó a declarar este viernes en el marco de la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la indagatoria había sido dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello.

Calvete renunció a su cargo en el mes de noviembre, luego de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías. La justicia investiga si la joven mantenía una comunicación permanente con su padre para facilitar el supuesto esquema de corrupción en el organismo.

La defensa de Spagnulo reclama la nulidad de los audios

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento.

También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

