Causa coimas en Andis: la exfuncionaria Ornella Calvete se negó a declarar

Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, se negó a declarar este viernes en el marco de la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS )

Coimas en ANDIS: Spagnuolo presentó una pericia que afirma que los audios "fueron editados" y pidió su sobreseimiento

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la indagatoria había sido dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello.

Calvete renunció a su cargo en el mes de noviembre, luego de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo , y las droguerías. La justicia investiga si l a joven mantenía una comunicación permanente con su padre para facilitar el supuesto esquema de corrupción en el organismo.

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento.

También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.