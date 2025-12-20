20 de diciembre de 2025 - 18:02

El BCRA puso la mira en el Banco Industrial por su vínculo con Sur Finanzas

La entidad advirtió sobre “defectos de todo tipo” detectados en las operaciones que realizaban clientes de la financiera, basados en perfiles de riesgo.

El BCRA investiga al Banco Industrial por vínculos con Sur Finanzas 

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Banco Industrial (BIND) está en el centro de la investigación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por su rol como entidad de "soporte" de Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

El BCRA advirtió al Banco Industrial sobre "defectos de todo tipo" detectados en las operaciones que realizaban clientes de Sur Finanzas, basados en perfiles de riesgo y falta de justificación patrimonial. Hace tres semanas, el banco cerró la cuenta de la financiera.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA detectó operaciones sospechosas en Sur Finanzas e impuso sanciones. Prohibió la operatoria de cambios a ARS Cambios —sociedad vinculada a Sur Finanzas— por 30 días desde el 11 de diciembre pasado y analiza cómo proceder con la licencia de Proveedor de Servicios de Pago (PSP).

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento
Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento.

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento.

Aunque Sur Finanzas sigue vigente en el registro oficial, en la práctica ya no tiene operatoria de ningún tipo. En el último informe que giró al BCRA, todas las cuentas aparecen en saldo cero.__IP__

El Banco Industrial, propiedad de Andrés Meta (50,3%) y su madre Carlota Durst de Meta (46,4%), actuaba como depositaria legal de los fondos de Sur Finanzas, requerimiento obligatorio para las PSP que carecen de licencia bancaria.

La justicia investiga movimientos de dinero por más de $800 mil millones. Los préstamos de Sur Finanzas mostraban altísima incobrabilidad: hasta septiembre, 23% de la cartera estaba en situación de irregularidad. En abril y mayo, los porcentajes alcanzaron 99% y 100%.

