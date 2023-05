Eduardo Valdés aseguró que Cristina Kirchner estará en el acto del 25 de mayo: “creo que va a anunciar su candidatura”

En el marco de incertidumbre que envuelve a las candidaturas del Frente de Todos durante el presente año electoral, el diputado peronista Eduardo Valdés, confirmó la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el acto del 25 de mayo. En adición, el parlamentario reveló sus grandes expectativas de que la Vicepresidencia anuncie su candidatura.

Por medio de una entrevista radial en el programa “¿Cómo la ves?” de Futurock, Valdés expresó su opinión sobre las candidaturas del Frente de Todos para las Elecciones 2023. El diálogo comenzó con foco en el acto que realizará La Cámpora en conmemoración por el 25 de mayo y por los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

De acuerdo con Valdés, Cristina dirá presente y definirá su candidatura presidencial. “¿Cuándo la bella dama va a desairar a una multitud de argentinas y argentinos que se movilizan por ella? Ella va a estar, no tengo dudas”. “Yo tengo toda la expectativa de que diga que sí (va a ser candidata)”, agregó el diputado.

“Una candidatura en el Frente de Todos tiene que generar mucha emoción y sorpresa. Creo que es (Cristina) la que sintetiza todos los valores positivos, en el momento en que nosotros estamos, para ser candidata. No tengo dudas” precisó.

Los comentarios del diputado que el pasado viernes militó en la localidad de 3 de Febrero junto a la senadora Juliana Di Tullio por la candidatura de la funcionaria, sin dudas elevan las esperanzas de los argentinos que esperan el anuncio de una fórmula encabezada por Fernández. “No tuvimos miedo de ponernos los rulos ni de convocar a que Cristina sea la futura presidenta de los argentinos”, aseguró.

"Junto a Juliana Di Tullio nos hacemos los RULOS. Militamos contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner", escribió el diputado en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter / @eduardofvaldes

En adición, Valdés se pronunció respecto de las propuestas de las diferentes alas del oficialismo: “No quiero desestimar a Sergio (Massa), pero tengo el objetivo de Cristina. No es en desmedro de él. Creo que en este momento lo único que no fragmentaría el espacio es una candidatura suya”.

En tanto, indicó que una fórmula encabezada por la actual Vicepresidenta “es la gran posibilidad de unidad” en el frente. “No creo que nadie se imagine hacer una PASO con Cristina Kirchner. Uno debe buscar eso. Lo que nos una. La clave es el acuerdo político y eso es lo que estamos trabajando”, opinó.