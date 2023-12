Economistas: preocupación por la inflación y reclamo de un “anuncio salarial”

Los principales economistas del país reaccionaron en forma crítica ante el paquete de medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Carlos Melconian, quien iba a ser el ministro de economía si Patricia Bullrich ganaba las elección, calificó los anuncios como “un ajuste ortodoxo clásico”. Y agregó: “Más alla de que busca el equilibrio fiscal, primero primario y luego financiero, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. La pregunta central de lo anunciado hasta acá es hasta dónde llega la inflación, hasta dónde la recesión”, planteó.

También sostuvo que debería haber un anuncio salarial para compensar el ajuste. “Si no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización y con la motosierra, no tenés que tener vergüenza de ir con heterodoxia salarial”, afirmó en radio Mitre Buenos Aires.

Por su lado, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado afirmó por radio La Red: “Tenemos un conjunto de medidas de emergencia que no le brindan previsibilidad a la economía argentina ni a los ciudadanos. La política económica lo que debe es generar certidumbre en materia de las variables con las que nos topamos en el día a día. La primera y principal de todos es la variable precios”.

MARTÍN REDRADO Foto Clarín

A su turno, el ex ministro de Economía en el gobierno de la Alianza y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, señaló que la situación es mucho más grave que en 2001 por el aumento de empleados públicos y jubilados. “Me pareció un discurso estremecedor por parte de Luis Caputo. Pero sería cauteloso porque no conozco los detalles de las medidas. Tendría que venir a explicarlas en el Congreso”, afirmó.