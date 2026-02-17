17 de febrero de 2026 - 19:20

Echaron al hijo de un exgobernador de Neuquén que durante mas de cuatro años fichaba y se iba sin trabajar

Cámaras de seguridad revelaron que Nicolás Salvatori ingresaba cada mañana, marcaba su ingreso y se retiraba de la oficina a los pocos minutos.

Gobierno de Neuquén oficializó el despido de Nicolás Salvatori, quien durante más de cuatro años cobró su sueldo sin cumplir funciones.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Neuquén oficializó el despido de Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, luego de detectar que durante más de cuatro años estuvo cobrando su sueldo, como empleado de planta permanente del Ministerio de Energía, sin trabajar.

La medida fue adoptada por la gestión de Rolando Figueroa, en el marco de una política de "tolerancia cero a la corrupción". Si bien el gobierno de la provincia informó que el despido se hizo oficial esta semana, la información trascendió en junio del año pasado, cuando el exagente quedó suspendido sin goce de haberes tras una denuncia penal de la Fiscalía de Estado.

En ese contexto, trascendió de forma extraoficial que el “ñoqui” mencionado era hijo de Pedro Salvatori, que ejerció el máximo cargo en el Poder Ejecutivo provincial entre 1987 y 1991 y también representó a la provincia de Neuquén en el Congreso, como diputado nacional y senador.

Cobró el sueldo cuatro años sin trabajar

Las pruebas centrales consistieron en registros fílmicos de las cámaras de seguridad del ministerio. Las imágenes demostraron que Salvatori utilizaba el sistema de reconocimiento facial y huella digital para fichar su ingreso cada mañana, pero se retiraba de la oficina apenas minutos después.

La investigación interna determinó que el abandono de su cargo se extendió en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025. Durante ese tiempo, el empleado percibió sus haberes completos sin prestar servicio efectivo.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, Salvatori se encontraba en Bayahíbe, República Dominicana, sin haber solicitado licencia alguna. En paralelo, la Escribanía General de Gobierno informó que el agente no presentaba declaraciones juradas patrimoniales desde 1991, requisito obligatorio para los empleados del Estados.

