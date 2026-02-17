Echaron al hijo de un exgobernador de Neuquén que durante mas de cuatro años fichaba y se iba sin trabajar

Cámaras de seguridad revelaron que Nicolás Salvatori ingresaba cada mañana, marcaba su ingreso y se retiraba de la oficina a los pocos minutos.

Gobierno de Neuquén oficializó el despido de Nicolás Salvatori, quien durante más de cuatro años cobró su sueldo sin cumplir funciones.

El Gobierno de Neuquén oficializó el despido de Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, luego de detectar que durante más de cuatro años estuvo cobrando su sueldo, como empleado de planta permanente del Ministerio de Energía, sin trabajar.

La medida fue adoptada por la gestión de Rolando Figueroa, en el marco de una política de "tolerancia cero a la corrupción". Si bien el gobierno de la provincia informó que el despido se hizo oficial esta semana, la información trascendió en junio del año pasado, cuando el exagente quedó suspendido sin goce de haberes tras una denuncia penal de la Fiscalía de Estado.

En ese contexto, trascendió de forma extraoficial que el “ñoqui” mencionado era hijo de Pedro Salvatori, que ejerció el máximo cargo en el Poder Ejecutivo provincial entre 1987 y 1991 y también representó a la provincia de Neuquén en el Congreso, como diputado nacional y senador.

Cobró el sueldo cuatro años sin trabajar Las pruebas centrales consistieron en registros fílmicos de las cámaras de seguridad del ministerio. Las imágenes demostraron que Salvatori utilizaba el sistema de reconocimiento facial y huella digital para fichar su ingreso cada mañana, pero se retiraba de la oficina apenas minutos después.

Embed ECHAN AL HIJO DE EXGOBERNADOR POR FICHAR SIN TRABAJAR EN NEUQUÉN



Se trata de Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador neuquino Pedro Salvatori. Fue despedido del Ministerio de Energía, donde era planta permanente, tras comprobarse que fichaba y se retiraba sin trabajar.… pic.twitter.com/TTIq3HQwJL — Clarín (@clarincom) February 14, 2026 La investigación interna determinó que el abandono de su cargo se extendió en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025. Durante ese tiempo, el empleado percibió sus haberes completos sin prestar servicio efectivo.