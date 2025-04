Echaron al autor de la foto que permitió identificar al agresor de Pablo Grillo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1907855413443166282&partner=&hide_thread=false ES UN DISCIPLINAMIENTO



Hablamos con Kaloian, fotoperiodista, sobre su despido de Cultura de la Nación. pic.twitter.com/RRSgYHmCfw — QR Escaneá La Realidad (@programaqr) April 3, 2025

El reportero gráfico, que se desempeñaba en el Estado desde 2012, explicó en declaraciones a El Destape que su contrato debía renovarse por un año tras aprobar un examen de idoneidad. “Sin embargo, en enero me lo renovaron solo por tres meses. Me dijeron que fue un error y que en abril se iba a renovar automáticamente hasta diciembre. El lunes 31 me llamaron para decirme que no sería así”, manifestó.