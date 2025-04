Petri y Bullrich explicaron qué quiso decir Milei sobre los "malvinenses"

En declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, Petri afirmó que no existe controversia alguna en las palabras de Milei y que la oposición está intentando sacar provecho de cualquier comentario.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , señaló que lo expresado por Milei "no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no".

"Yo creo que el Presidente reconoció que hemos tenido un fracaso enorme, que en algún momento la Argentina estuvo cerca, en varios momentos históricos estuvo cerca de buscar una solución, inclusive antes de la guerra, y después el piripipí, el verso político, hizo que se reivindicara mucho y se gritara mucho, pero que nunca se logró ningún objetivo, que en realidad era para la tribuna, para decirlo de alguna manera", expresó la funcionaria en Cadena 3.

Explicó que lo que dijo Milei "fue un concepto de decir que a la Argentina van a querer venir todos cuando la Argentina sea una gran potencia, como hoy mucha gente de Centroamérica o de Latinoamérica, inclusive argentinos, quieren ir a Estados Unidos o se van a vivir a países donde sienten que tienen un mejor desarrollo".

"Cuando seamos primera potencia no va a haber ni que poner en discusión el tema, me parece que lo que hace el Presidente es decir, la discusión que hoy tenemos respecto a qué va a pasar es una discusión que no ha tenido avances de ningún tipo, y al revés, ha tenido hasta retrocesos. Pero si la Argentina es un país con bienestar, con trabajo, con buenos sueldos, con seguridad, la gente va a querer venir, y ahí también los que habitan las Malvinas", subrayó la titular de la cartera de Seguridad.