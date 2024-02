Dura crítica del remero Ariel Suárez a Milei por el deporte nacional: “Estamos completamente en bolas”

El remero Ariel Suárez acudió a las redes sociales para denunciar la situación crítica que vive el deporte nacional, en el marco de un fuerte ajuste que amenaza a cientos de atletas y jugadores de distintas partes del país.

“Comprendo que no hay Plata @JMilei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera”, lanzó el referente en sus perfiles sociales.

Sin embargo, las críticas a Milei por la gestión del deporte no se quedó ahí: el viernes último, Suárez dio una entrevista en la que señaló que “Estamos completamente en bolas”. El remero detalló que la situación es crítica a tal nivel que actualmente se encuentra “mendigando” alojamiento para un Sudamericano.

“Lo único que se habla es de las Sociedades Anónimas Deportivas, como que es lo único que les interesa, y atrás de eso hay un mundo de deportistas, un mundo de deporte, que se está completamente dejando de lado”, agregó.

“¿Hace ya cuánto tiempo está el nuevo presidente? Estuvo muy poquito Ricardo como subsecretario (Schlieper), y ahora se está hablando de un intendente también que viene de la rama del fútbol (Julio Garro, ex intendente de La Plata). No me gustó nada la designación de Daniel Scioli, porque creo que es más de lo mismo”, cerró.

Quién es Ariel Suárez, el remero que alertó por la situación del deporte

Ariel Suárez es un remero oriundo de San Fernando, Buenos Aires, que obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2011 y representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde alcanzó el cuarto lugar.

En agosto del 2020 su nombre cobró repercusión tras salir a entrenar en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus.

Un año después, Suárez se incorporó a Juntos por el Cambio de la mano de Patricia Bullrich, quien lo presentó afirmando “Estoy con Ariel Suárez, ustedes lo recuerdan porque es el remero que sólo intentó seguir entrenando, pero lo pararon y no lo dejaron, mientras había fiesta en la Casa de Olivos. Hoy Ariel quiere hacer un cambio. Quiere aportar al cambio de Argentina y lo quiere hacer en Juntos por el Cambio”.

Fue la propia Bullrich quien le propuso a Javier Milei que el remero comande la Secretaría de Deportes. Suárez era el elegido para manejar el deporte a nivel nacional, sin embargo su designación no prosperó y nunca se concretó la designación.