Sergio Berni contra el Gobierno: “En la crisis con la cocaína adulterada trabajamos en absoluta soledad”

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni atacó fuertemente al Gobierno Nacional y a Aníbal Fernández por la situación que se vivió con la cocaína adulterada -y el papel que cumplió cada uno para poder resolver ese trágico acontecimiento-.

En diálogo con Radio Mitre, demostró la tensión que existe con su relación con el Gobierno nacional en general y el nuevo ministro de Seguridad Aníbal Fernández en particular. El ministro de Seguridad bonaerense dijo durante este domingo que “en la crisis que tuvimos con la cocaína adulterada trabajamos en absoluta soledad, y hablo de soledad en relación al Gobierno nacional”, agregó que, “le aseguro que si no hubiera sido por nosotros, que encontramos ese veneno trabajando 24 horas seguidas, en la noche y bajo la lluvia, al día siguiente hubiéramos tenido mil o dos mil muertos tirados en las calles de la provincia...”.

“Es frustante, cada uno hace lo que le conviene”, retrató Berni cuando le preguntaron por qué el Estado en su conjunto no encara una lucha común contra el narcotráfico, y señaló con frontalidad, “todos hablan solo de la policía, pero les digo que el narcotráfico corrompe todo, no solo policía, corrompe a políticos, jueces, periodistas, medios, a las campañas políticas, corrompe todo”.

En diálogo con Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda, este domingo de Aire de Domingo, Berni admitió que el jueves pasado, cuando se conoció la venta de cocaína adulterada y justo coincidía con su cumpleaños número 60 “fue el día más complicado de mi vida”.

También, resaltó que “si no hubiéramos conseguimos secuestras esas 20 mil dosis de cocaína, eso hubiera matado a miles de bonaerenses”.

Esta no es la primera vez que no coincide con el ministro de Kicillof en contra del Gobierno nacional. Si bien sus cruces públicos se habían aminorado desde la salida de Sabina Frederic, en ningún momento se mostró como parte del esquema del Frente de Todos. Incluso llegó a anunciar que trabaja para ser Presidente de 2023.

“Ni siquiera podemos hacer control de daños porque cada uno hace lo que quiere o lo que le parece”, avisó y culminó diciendo que “es frustrante”.

La oposición le pide explicaciones a Berni

La novela de la cocaína envenenada en el conurbano lejos está de terminarse. Los bloques legislativos de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires pidieron que tanto Berni, como su par de Salud, Nicolás Kreplak, den explicaciones de lo sucedido.

“Los Bloques de Juntos de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Provincia de Buenos Aires expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos de público conocimiento y vinculados a la circulación de dosis de cocaína adulterada”, indicaron los legisladores provinciales, remarcando ante la extrema gravedad de los hechos que son de dominio público “muchas familias están atravesando un momento de profundo dolor e incertidumbre”.