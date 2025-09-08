8 de septiembre de 2025 - 12:56

Doble reunión de Gabinete de urgencia: LLA se reordena tras la derrota y Milei dilata cambios

El presidente convocó a todo su gabinete tras la dura derrota sufrida ayer en las elecciones legislativas de Buenos Aires.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El mandatario llegó a Balcarce 50 a las 8.55 y se dirigió a su despacho a la espera de la primera tanda de ministros y funcionarios que participaron del encuentro en el Salón Eva Perón.

Entre los presentes se destacaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos —quien el domingo no estuvo en el búnker libertario de Gonnet—, junto a Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores).

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), además del vocero Manuel Adorni.

Para la reunión vespertina se espera la incorporación de Patricia Bullrich (Seguridad), actualmente en la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y de Luis “Toto” Caputo (Economía).

El oficialismo atraviesa un lunes convulsionado en el que debe revisar en detalle los resultados de cada sección electoral bonaerense y redefinir la estrategia rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Desde el escenario del búnker libertario en Gonnet, Milei ya había anticipado anoche que el tropiezo en Buenos Aires será el punto de partida para un replanteo interno. “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos, y eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores”, sostuvo en un discurso breve, de poco más de seis minutos.

El presidente Javier Milei reconoció la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo. Estuvo acompañado de los principales referentes, entre ellos Karina Milei y Santiago Caputo.

