Diputados quedó a un paso de aprobar el alcohol cero al volante para todo el país

Con el empuje del Gobierno nacional y de familiares de víctimas de siniestros viales, la Cámara de Diputados avanzó con un proyecto de ley consensuado por distintos bloques (aunque rechazado por el oficialismo mendocino) que establece el alcohol cero al volante para todo tipo de vehículos en todo el país.

La iniciativa recibió dictamen en la Comisión de Seguridad Interior y, como ya tenía aval de la Comisión de Transporte, quedó lista para ser votada en el recinto en la próxima sesión, que podría realizarse la semana que viene.

El proyecto, encabezado por el titular de Transporte, Jorge “Colo” Rizzotti (UCR-Jujuy) cosechó apoyo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

La posición de los mendocinos

En el debate no hubo representantes mendocinos, ya que ninguno integra la comisión. Pero el proyecto que recibió dictamen tenía la firma de un representante de la provincia, Adolfo Bermejo, del Frente de Todos.

Los diputados de Juntos por el Cambio (Julio Cobos, Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Omar De Marchi, Pamela Verasay y Álvaro Martínez) insisten con un proyecto propio presentado en julio que replica el modelo vigente en Mendoza.

“Nosotros mantenemos nuestro proyecto propio: mantener el 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa”, dijo Nieri a este medio.

El legislador y exministro provincial consideró que “los accidentes bajan en las provincias que tienen sanciones fuertes”, y por eso “hay que avanzar con el endurecimiento de las sanciones, mucho más control y mucha campaña de concientización. Esta experiencia fue exitosa en Mendoza”.

Qué dice el dictamen

El texto que recibió dictamen consta de un solo artículo, que modifica el inciso “a” del artículo 48 de la Ley de Tránsito 24.449.

Como indica la ley vigente, “queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir”.

Pero luego se agrega que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre”.

Finalmente, se establece que “la autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”.

Apoyo transversal

“Tenemos en Argentina un problema que nos lastima año a año, que es el de las muertes causadas por jóvenes que manejan después de tomar alcohol”, sostuvo Pablo Martínez Carignano, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Según el funcionario, “en todos los países donde se disoció el alcohol de conducción, las estadísticas fueron contundentes: hubo un descenso de la siniestralidad grave asociada al consumo de alcohol”.

En ese sentido, el diputado Manuel Aguirre (UCR-Corrientes) precisó que “el 15% de la población de 18 años o más manejó bebiendo alcohol al menos una vez en los últimos 30 días”, y además “el 25,1% de los conductores siniestrados han declarado haber consumido alcohol previo al accidente”.

A su vez, Eduardo Toniolli (Frente de Todos-Santa Fe) detalló que “el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales”.

“Los números muestran que en las provincias donde se aplicó el alcohol cero, bajó la siniestralidad. Eso nos exime de cualquier duda a la hora de legislar en la materia”, sostuvo.

Las provincias que ya tienen normativas de alcohol cero son Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut. Y también existe en ciudades importantes como Mar del Plata, Ezeiza, Tigre, Moreno, Rosario y Santa Fe.

La voz de los familiares

Familiares de víctimas se hicieron presentes en la Sala 2 del Anexo de Diputados, encabezados por Viviam Perrone, titular de Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, el joven de 14 años que murió en 2002 en la localidad bonaerense de Vicente López, a pocos metros de la Quinta de Olivos.

“Necesitamos que la ley salga lo antes posible. Todos estamos de acuerdo y sabemos que todos los días se pierden entre 15 y 20 vidas, no podemos seguir alargando esto. Hace 20 años que perdí a mi hijo, hace 20 años que nosotros entramos y salimos de acá adentro”, expresó Perrone.

“Insuficiente”

Desde Juntos por el Cambio, Carla Carrizo (Evolución Radical-CABA) acompañó el dictamen pero consideró que “es insuficiente”.

“Este proyecto es bueno porque no es punitivista, no aumenta penas sino que promueve un cambio en la conciencia social, pero necesitamos controles para que esto se transforme en algo que prevenga los accidentes”, planteó.

En la misma sintonía, Mónica Frade (Coalición Cívica-Buenos Aires) advirtió: “No vamos a abordar solo con esto la resolución de un tema que tiene muchos componentes. Me he cansado de pedir controles de alcoholemia a la salida de los boliches y nunca lo he logrado. Y soy autora de un proyecto que limita la publicidad del alcohol. Tiene que haber una mirada integral”.