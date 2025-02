Diputados aprobó Ficha Limpia y avanza el proyecto que impediría a Cristina Kirchner ser candidata

En medio de denuncias de "proscripción" por parte del kirchnerismo, la Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción al proyecto de Ficha Limpia , que en el caso hipotético de que se convierta en ley en el Senado impedirá que la ex presidenta Cristina Kirchner pueda ser candidata.

Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora sino que se remonta casi una década atrás, cuando en 2016 se presentó el primer proyecto de ley, y la ex presidenta no había sido siquiera procesada por la Justicia.