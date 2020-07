Diferencias internas quebraron a Protectora

Desde hace un mes, Protectora empezó a mostrar fisuras internas que desembocaron en la ruptura del bloque de esa fuerza en Diputados. Aunque el quiebre del espacio no es aceptado como tal por sus dirigentes, hace unos 15 días el presidente del partido, Pablo Cairo, presentó una nota ante las autoridades de la Cámara baja en la que solicitó formar un monobloque bajo el nombre de Protectora Fuerza Política. Indefectiblemente, por el otro lado quedó el presidente del bloque en Diputados, Mario Vadillo que desde hace semanas firma sus comunicados como Protectora Línea Fundadora.

“Protectora Fuerza Política es un solo partido y lo de la línea fundadora no tiene que ver con el partido. La conducción del partido está a cargo de su presidente que es Pablo Cairo y están funcionando todos los órganos como la Junta Central de Gobierno que emite todos los comunicados oficiales”, explicó el diputado nacional, José Luis Ramón.

Pero a pesar de su insistencia por minimizar los roces con Vadillo, Ramón no pudo desconocer el proceso de ruptura en el partido. “Mario tiene ideas diferentes en algunos temas, diferencias como hay en cualquier partido. Son los chisporroteos normales que tienen que ver con un partido que está formándose. De todas formas lo que diga Mario no tiene que ver con lo que dice el partido. Lo que dice el partido está plasmado oficialmente en su página web”, aclaró.

Por su parte, Vadillo no dudó en sostener que hay diferencias ideológicas dentro del partido. “Protectora es un partido y se ha generado una línea interna en la que estamos Romano, los concejales y yo. Por otro lado está Ramón y su primo Pablo Cairo que decidió irse del bloque de diputados”, señaló el legislador provincial.

“Es una interna para diferenciarnos porque si hoy me preguntan, no estoy con Ramón y si el año que viene se presenta, yo voy a estar en contra de él. Hoy Ramón ha perdido el liderazgo y lo perdió el año pasado en las urnas cuando los mendocinos nos dieron un sopapo. Eso fue porque se manejó mal con el aborto o cuando votó el presupuesto de Macri. Eso la gente lo mira mucho y hoy por el camino que está tomando Ramón no le está yendo bien”, agregó Vadillo para con el que supo ser su compañero de fórmula en los comicios de 2019.

En tanto, Romano le bajó el tono al conflicto y dijo que no hay ruptura. “No ha habido una escisión. Solo es una línea como hay en el PJ con el kirchnerismo y los intendentes o en la UCR. Son distintas improntas. Hemos armado una estructura, Ramón está más en la Nación y nosotros más en temas locales”, aclaró.

En resumen, ahora hay dos líneas dentro de Protectora: por una lado Protectora Fuerza Política en la que quedaron Ramón y Cairo; y por el otro la línea en la que se enrolaron Vadillo, Romano y los cuatro concejales del espacio (Lisi Rodríguez, Rubén Lázaro y María del Carmen Olivera).

El principio del fin

Las diferencias entre Vadillo y Ramón se hicieron evidentes cuando el presidente dio a conocer sus estrategias en torno a Vicentín. Mientras que Ramón en el Congreso se fotografiaba con Anabel Fernández Sagasti y los medios nacionales especulaban que su interbloque iba a acompañar el proyecto de Alberto Fernández, Vadillo y Romano firmaban un comunicado rechazando la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional sobre la Empresa Vicentin. “El país atraviesa una situación delicada, y hay decisiones que no pueden tomarse a la ligera”, decía Vadillo en sus redes sociales hace un mes para diferenciarse del accionar de Ramón.

Después vino la creación del monobloque de Cairo y las diferencias se marcaron en la Legislatura. Y para marcar más la grieta, tomaron posturas diferentes el 1 de julio durante el tratamiento del proyecto del gobernador Rodolfo Suárez para crear el Consejo Económico, Social y Ambiental en Mendoza. “Yo voté en contra porque para mi ese consejo va a hablar en contra del pueblo y a favor de la minería. Pero Cairo se abstuvo y con esa abstención le dieron los números al oficialismo para que obtuviera la media sanción”, dijo Vadillo.

Línea Fundadora

Según Vadillo y Romano, la Línea Fundadora busca ocuparse de los temas de los mendocinos. Sus ejes centrales son el medio ambiente, el agua, los trabajadores, los consumidores y la transparencia.

“Estamos preocupados por el escenario después de la pandemia. La gente nos votó para hacer este trabajo y lo estamos haciendo aunque por ejemplo a mi me costaron los fueros”, dijo Romano.

“Vamos a luchar para que no se derogue la ley 7722, vamos a estar en la calle con la gente, a favor de la gente. La ética pública también es central. No queremos cometer errores. Voto de acuerdo a mis convicciones porque no tengo compromiso con nadie”, cerró Vadillo.