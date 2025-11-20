Después de 10 años, el Gobierno lanzó la compra de 43 trenes nuevos por USD 300 millones: para qué líneas serán.

Luego de más de 10 años, el Gobierno nacional anunció esta mañana, a través del Boletín Oficial , el inicio de una contratación directa por compulsa abreviada para la compra de 43 trenes nuevos , Unidades Múltiples Diésel (DMU), destinados a los servicios metropolitanos del AMBA , en el marco del plan de inversiones de la Emergencia Ferroviaria .

Cornejo volvió a cruzar a la AFA por Godoy Cruz: "Si hubiese sido por promedio, no descendía"

Adorni debuta en el Consejo de Mayo en una reunión clave: cerrar la reforma laboral que llegará al Congreso

La adquisición, que demandará una inversión cercana a los 300 millones de dólares , incluirá 150 coches de pasajeros , además de insumos, consumibles, componentes para tres años de mantenimiento , documentación técnica y la puesta en marcha de todas las formaciones.

Las 43 formaciones serán destinadas a: las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur . Según detallaron desde la Secretaría de Transporte, el objetivo es modernizar la flota actual , donde aún circulan trenes con más de 50 años de antigüedad , mejorar la seguridad, acortar los tiempos de viaje y aumentar la frecuencia de los servicios.

Según detallaron, las nuevas unidades permitirán aumentar la velocidad de circulación , reducirán los tiempos de viaje, optimizarán el ascenso y descenso de pasajeros y mejorarán la experiencia general de viaje. Este sistema de pasajeros moviliza 1.3 millones de personas diariamente.

A nivel operativo, estas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras diésel tradicionales que hoy circulan en el AMBA.

Otras inversiones

El Gobierno ya había adquirido 3 locomotoras diésel-eléctricas por USD 7 millones para la línea San Martín, actualmente en fase final de fabricación y con llegada estimada para enero de 2026.

Además, se ejecuta la compra de repuestos ferroviarios por USD 119 millones para los mantenimientos pesados de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, la primera compra de este tipo en nueve años.

Después de 10 años, el Gobierno lanzó la compra de 43 trenes nuevos por USD 300 millones: para qué líneas serán Después de 10 años, el Gobierno lanzó la compra de 43 trenes nuevos por USD 300 millones: para qué líneas serán.

El plan de emergencia ferroviaria

El DNU 525/24 estableció un plan integral que incluye: "Las obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, con la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias. A su vez, se han aumentado en un 75% las capacitaciones para el personal ferroviario y se han simplificado normas técnicas, lo que representa una mejora exponencial en la seguridad operacional del servicio ferroviario".