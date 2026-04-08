"Demanda inesperada": Mendoza emitió bonos por $450.000 millones y refinanció todas las deudas del año

El gobierno de Alfredo Cornejo concretó este martes una colocación de títulos de deuda en pesos por más de $446.000 millones en el mercado local, en el marco de su programa financiero 2026 y con el objetivo de refinanciar vencimientos previstos para este año.

Salud abrió las inscripciones para las residencias médicas 2026: qué especialidades se ofrecen

La operación se dio luego de la salida al mercado anunciada por la Provincia, que inicialmente buscaba captar alrededor de $75.000 millones. En la cartera de Hacienda revelaron que el nivel de demanda fue " inesperada " y que " sorprendió a todos " los miembros del gabinete.

Sin embargo, el volumen de ofertas permitió ampliar significativamente el monto adjudicado y definir condiciones de financiamiento en línea con la estrategia oficial.

Durante el transcurso de la tarde del martes, Mendoza adjudicó dos series de títulos de deuda en pesos ajustados por CER, a 24 y 36 meses:

La colocación se realizó en el mercado local y concentró la demanda en instrumentos de mediano plazo, en línea con la decisión de la Provincia de evitar deuda de corto plazo.

Desde el Ministerio de Hacienda, a cargo de Víctor Fayad, señalaron que los fondos serán utilizados para afrontar compromisos de amortización previstos para el presente ejercicio y los años siguientes.

La operatoria se inscribe dentro del esquema de “roll over”, que permite refinanciar deuda existente con nuevas emisiones, buscando mejorar plazos y condiciones.

"Esta acción es una gran señal del confianza del mercado a la fortaleza fiscal de la provincia", expresó el funcionario. En la misma línea, agregó que es importante destacar que "Mendoza está tomando financiamiento más barato que otras provincias".

Víctor Fayad-ministro de Hacienda 1 El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Archivo Prensa Gobierno de Mendoza

Estrategia combinada con el anticipo de coparticipación

La colocación se complementa con la decisión del Gobierno provincial de avanzar en un pedido de anticipo de coparticipación a la Nación, en el esquema habilitado por el presidente Javier Milei.

Como se informó, Mendoza prevé solicitar alrededor de $130.000 millones para cubrir vencimientos de corto plazo. Este instrumento, con una tasa estimada del 15%, llevó a la Provincia a descartar la emisión de deuda a 12 meses.

De este modo, el Ejecutivo provincial combina financiamiento en el mercado local a mediano plazo con la posibilidad de acceder a fondos nacionales para atender obligaciones más inmediatas.

La operación se da en un año en el que Mendoza enfrenta vencimientos de deuda por alrededor de $450.000 millones, lo que exige sostener una estrategia activa de financiamiento.

En ese marco, la Provincia priorizó la emisión de instrumentos a 24 y 36 meses, mientras evalúa el alcance del anticipo nacional como herramienta complementaria para la administración de su deuda.