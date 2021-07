De Marchi habló de “culpas compartidas” tras la salida del PD y la Coalición Cívica de Cambia Mendoza

El frente Cambia Mendoza selló ayer por al mediodía la participación del Pro en la coalición, uno de los partidos fundadores allí por el 2015. Omar De Marchi, diputado nacional y uno de los referentes, celebró el haber llegado a acuerdos con la Unión Cívica Radical (UCR), y destacó que el frente está unido para trabajar ahora de cara a las elecciones primarias. No obstante, lamentó la partida anticipada que había dictaminado el Partido Demócrata (PD), así como también la Coalición Cívica, que anoche también decidió irse por incongruencias con estos dos partidos mayoritarios de Cambia Mendoza y consideró que se trata de “culpas compartidas”.

“Es una pena que el PD esté en otra alternativa, también me hubiera gustado que la Coalición Cívica se hubiera quedado en Cambia Mendoza. Hay culpas compartidas en estas salidas. Tanto del PD como nuestras, en esto asumo responsabilidad”, marcó De Marchi en radio Aurora Argentina.

No obstante, destacó que más allá de este mal trago, “habrá que restablecer relaciones después de las elecciones para volver a darle la fortaleza necesaria con la inclusión de estos partidos que hoy han quedado afuera”.

“Hay muy buena gente en esos partidos. Tanto la Coalición Cívica con la conducción de Gustavo Gutiérrez y la presidencia de Marcos Quattrini, o el Partido Demócrata, que integré por muchos años, hay gente y opiniones valiosas, que deberíamos estar juntos en algún momento”.

En tanto, sobre Gutiérrez y la CC opinó que “quizás las pretensiones de uno no son satisfechas por otro y viceversa, por lo que hay que extremar el diálogo para una próxima construcción de frente”, culminó.

De esta manera, señaló la necesidad de volver a retomar el diálogo, para enfrentar lo que De Marchi cree que es el principal oponente, que es el kirchnerismo: “Creo que acá hay dos grandes caminos a nivel nacional: oficialismo u oposición. Esa es la batalla de fondo que se va a dar en septiembre y luego en noviembre. Yo no advierto más caminos”, sostuvo.

También criticó a Ramón sobre su casi cerrada alianza al kirchnerismo: “Quien vote a José Luis Ramón, si eventualmente va por fuera, vota kirchnerismo. Evidentemente él acompaña al gobierno. Lo hemos visto en el Congreso”.

Finalmente también dio un mensaje sobre lo que él cree que se pone en juego en las elecciones: “El electorado tiene que prestar mucha atención porque lo que está en juego es caminar más a un modelo de países totalitarios, como Cuba y Venezuela. Y no porque a mí se me ocurra. Escuchar al Presidente decir que no sabe lo que pasa en Cuba, es ser cómplice de una dictadura sangrienta como la cubana”.

“Un camino es ese, fomentado por el kirchnerismo, y el otro es el camino para elegir es el tradicional, de la defensa de las libertades, de los derechos individuales, de relacionarse con los países desarrollados del mundo. Y para este camino hay que poner freno al gobierno. El vehículo es la oposición, no hay otra”, finalizó.