Daniela Stella respondió el ataque de Gustavo Gutiérrez: “Esta violencia es inadmisible”

La salida de la Coalición Cívica-Ari de Cambia Mendoza generó un quiebre interno a nivel provincial en el partido fundado por Elisa “Lilita” Carrió. En este escenario de conflicto, Gustavo Gutiérrez, referente de la conducción que decidió aliarse con el Partido Demócrata (PD), lanzó violentas declaraciones en contra de Daniela Stella, dirigente de la línea interna que tomó la determinación de quedarse en la coalición oficialista.

“Es una mujer muy valiosa a la que estimo mucho, que fue abusada y violada por el radicalismo porque ganó una banca y no la dejaron asumir”, expresó el exdiputado nacional en declaraciones radiales.

Añadió que “del Síndrome de Estocolmo tendrá que hacerse cargo con sus profesionales médicos, yo no me puedo hacer cargo de eso”, manifestó durante la entrevista con MDZ Radio.

Tras conocer esos dichos, Stella indicó a Los Andes que denunciará a Gutiérrez por violencia de género. “Por supuesto que estoy analizando denunciarlo porque la violencia existe. Las mujeres que estamos en política tenemos que sacarnos el miedo a denunciar la violencia en la política”, expresó.

“Decir ‘abusada, violada, síndrome de Estocolmo, que se haga ver por profesionales médicos’, habla de un grado de violencia que lo representa. Me da miedo porque si este tipo es capaz de decir esto públicamente, ¿qué me hace si me cruza en la calle?”, señaló la dirigente que supo desempeñarse como presidenta de la Coalición Cívica-Ari de Mendoza años atrás.

En este sentido, sostuvo que no es la primera vez que recibe un ataque verbal por parta de Gutiérrez. “Expresiones violentas de Gustavo he tenido miles desde que asumí como presidenta, o sea gritos y descalificaciones. Es vergonzoso, somos un partido que nace del humanismo y este grado de violencia es inadmisible”, sostuvo.

En tanto, destacó que llamó al presidente del partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro, para ponerlo al tanto de lo sucedido pero que se encontraba viajando en avión, pero señaló que iba a tener una comunicación con Maricel Etchecoin, vicepresidenta del espacio.

Asimismo, hizo hincapié en el respaldo y la solidaridad que tuvo desde distintos sectores. “Dentro de Cambia Mendoza me siento completamente apoyada y respaldada en este sentido y mi partido nacional va a hacer lo mismo, no lo pongo en duda. Esto trasciende la política, es una cuestión de género. Incluso he tenido mensajes de dirigentes de otros partidos que no pertenecen a Cambia Mendoza”, dijo.

“Podemos tener roces políticos pero jamás me metería con temas personales ni caería en lo bajo de la violencia, pero claramente esto me indica que estoy haciendo bien las cosas, porque genera estas reacciones”, concluyó Stella.

Este jueves por la tarde, en diálogo con Los Andes, Gutiérrez pidió disculpas a Stella y dijo que retira los términos en los que se refirió a ella. “He calificado en términos políticos lo que es una cuestión política. Entiendo que esté ofendida y como tengo respeto y estima por ella, retiro los términos”, sostuvo.

“Creo que es más grave que el radicalismo incumplió un compromiso y se quedó con una banca que le correspondía a Daniela Stella. Pero retiro los términos porque sé que puede tener otra connotación, básicamente sexual, pero yo no he hablado de lo sexual, he hablado de lo político. Pero entiendo el enojo, retiro los términos y pido disculpas”, subrayó el dirigente.

El conflicto por la banca

La banca a la que hizo referencia Gutiérrez en sus declaraciones tiene que ver con una disputa entre la CC-Ari y la UCR que se remonta a comienzos del 2020. En ese momento, la diputada provincial Paula Allasino renunció para asumir como Contadora General, dejando un puesto vacante en la Cámara Baja.

Quien seguía a Allasino en la lista de candidatos a legisladores era Emiliano Campos, dirigente radical oriundo del Valle de Uco. Sin embargo, la CC-Ari interpuso una demanda judicial para evitar que Campos jure, ya que consideraban que el escaño debía ser ocupado por Daniela Stella, quien ocupaba el lugar siguiente en la nómina de postulantes, basándose en la Ley de Paridad de Género, que establece que el reemplazante debe ser una persona del mismo sexo.

Stella explicó a este diario que la demanda fue víctima de las dilaciones judiciales y que terminó jurando el dirigente radical y el planteo devino en abstracto. “Lo único que te dan es una reparación económica que no nos interesaba”, señaló.

“Tenemos una legislación incompleta, lo entendimos y desde ese momento, como particular damnificada, siempre prioricé el bien común y el fortalecimiento del frente antes de las aspiraciones individuales o las del partido”, concluyó la militante de la CC-Ari.