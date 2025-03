Cumbre entre el Gobierno, la Justicia y la Iglesia por el abordaje de las personas en situación de calle

También se han detectado casos de personas que no pudieron enfrentar un alquiler y otras que salieron de prisión recientemente, pero no lograron volver a sus hogares. Ese escenario complejo y diverso fue debatido durante dos horas en el Salón de Acuerdos del Poder Judicial.

A esto se le agrega otras 60 personas que se encuentran internadas en hospitales de salud mental, por problemas de consumo o alguna patología.

Marcelo De Benedectis.

Preocupación por el orden público

Por parte del Ejecutivo provincial participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Natalio Mema, y su jefe de gabinete Santiago Suárez.

El funcionario señaló en contacto con este medio que "fue una buena reunión" y sirvió para mostrarles a la Justicia que "cuando llega la policía a pedirle la intervención a un juez de contravención, es porque el Estado ya le ha dado alternativas y no se ha optado por ninguna".

"Para nosotros el límite es la agresión a cualquier otro ciudadano, el orden público y el espacio público para todos los mendocinos, no para acampar. Esas cosas son para nosotros totalmente innegociables, pero eso no significa que no tengamos una política social al respecto", aseveró Mema.

Natalio Mema

Y explicó que, "cuando llega la policía, antes estuvo Contingencias, Ancianidad, Discapacidad o Salud Mental, y ya les ofrecimos un lugar donde dormir y comida".

El ministro señaló que esta registración es dinámica y es un mecanismo que han logrado consolidar con los municipios y las entidades intermedias. "A la Justicia les viene bien tener esa información al momento de poner una sanción o no", aclaró.

Y sostuvo que no es un trabajo nuevo, ya que la policía coordina permanentemente con los juzgados contravencionales por situaciones como estas.

La Justicia valoró el acceso al registro

El juez José Valerio, coordinador del fuero contravencional, fue quien encabezó el encuentro por parte de la Suprema Corte de Justicia. El magistrado puso en valor el trabajo de coordinación que impulsó el padre De Benedectis y señaló que fue "muy importante tener el conocimiento de qué es lo que se está haciendo y cómo se está encarando" la problemática de manera integral.

"Tener un registro de personas en situación de calle es muy importante para poder saber los casos de esa incidencia. Las contravenciones están ligadas en este tema a la mendicidad amenazante o agraviante, o en los casos que se utilizan menores o se falsee una situación como el simular estar enfermo o simular discapacidad", detalló el juez Valerio en diálogo con este diario.

Además, señaló que cuando se produce una denuncia de este tipo, sucede que hay personas que "no tienen domicilio" y se dificulta sancionarlos con trabajo comunitario, por ejemplo. "Por eso esimportante saber en qué albergues están, si es que están en esa situación", señaló.

El juez supremo José Valerio

"También es importante en el registro diferenciar las personas que están en situación de calle todo el día de aquellas que están en situación de calle durante el día. Tienen donde pernoctar, pero durante el día deambulan. Hay una diferencia, incluso en el comportamiento", sostuvo el juez.

Valerio señaló que se deberá "avanzar en el registro con los municipios para tener toda la información" sobre personas que habitan o no en albergues.

"Y también el tema de los empresarios, para ver qué pueden contribuir y cómo pueden hacer para aminorar o tratar de ver la contención", contó Valerio y remarcó la participación del empresario gastronómico Joaquín Barbera en el encuentro.

"Uno de los objetivos principales es que las personas que están en situación de calle en forma permanente no aumenten. Es decir, tratar de solucionar los problemas eventuales de algunas personas o de algún grupo familiar para solucionarlo", completó el magistrado.

Un protocolo de acción municipal

En la reunión participaron representantes de los municipios de Capital, Guaymallén y Godoy Cruz, pudo saber Los Andes.

En el caso de Guaymallén, se expuso que están trabajando junto al Servicio Penitenciario en un protocolo para abordar a las personas que salen de prisión y no puedan volver a sus hogares, ya sea por restricción de acercamientos a sus familiares o porque no son recibidos en sus domicilios.

Si bien se trata de un proyecto muy reciente, De Benedectis señaló como muy positiva la idea, ya que podría servir como una base para que la repliquen el resto de los municipios del Gran Mendoza.

"Están con un proyecto interesante de no sólo pasar la noche, sino sobre un Centro de día para acompañar, capacitar y atender la realidad personal de cada uno", agregó el vocero del Arzobispado sobre Guaymallén y destacó también el trabajo que llevó adelante con la Municipalidad de Ciudad el año pasado para albergar a unas 40 personas durante el invierno

La temporada que se avecina preocupa a los actores y por eso, el padre señaló que "se deben encontrar soluciones cuánto antes".