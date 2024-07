Cruje el Pro entre Macri y Bullrich: quiénes son los mendocinos que se fueron de la Asamblea y quiénes se quedaron

Este jueves, el Pro terminó de evidenciar la fractura interna en el partido, producto de un fuerte enfrentamiento entre el fundador y presidente del partido, Mauricio Macri; y la ministra de Seguridad de la gestión del presidente Javier Milei, Patricia Bullrich.

Los dirigentes cercanos a la ministra se retiraron de la reunión de la asamblea del partido, luego de conocerse que Bullrich no sería propuesta para ser la líder de la Asamblea Partidaria. Según comentaron, ese puesto se lo había “prometido” Macri, por lo que lo calificaron de “traidor”. En este sentido, el macrismo propuso a un dirigente cercano, el diputado nacional y exintendente de Pinamar, Martín Yeza.

Asamblea del Pro

En medio de gritos y una fuerte discusión sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza (LLA), los allegados a la funcionaria nacional se retiraron del encuentro y dejaron al descubierto la ruptura del espacio.

La Asamblea, que se reunió para elegir autoridades, también determinó que “el PRO no se fusionará con otros partidos”, más allá del “apoyo” a Javier Milei.

Los mendocinos que se fueron

De los 20 dirigentes bullrichistas que conforman la asamblea partidaria y que se retiraron ofuscados, se puede nombrar a tres mendocinos. Una de ellas fue la vicegobernadora, Hebe Casado, quien perdió la semana pasada los comicios internos en Mendoza del partido (y que no reconoció la derrota, al asegurar que judicializaría los resultados).

En tanto, los otros dos fueron los legisladores provinciales Enrique Thomas y Guillermo Mosso.

En redes sociales, el diputado Thomas posteó una foto con Bullrich, y señaló: “Respetar el acuerdo: que Mauricio Macri sea presidente del PRO y Patricia Bullrich de la Asamblea partidaria”.

Acto seguido, publicó una frase de la propia Ministra, que busca una suerte de “fusión” con La Libertad Avanza: “Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”.

En tanto, Mosso señaló que estuvo presente en la Asamblea del Pro como secretario, y agreó que “debería presidir Patricia Bullrich pero la decisión del sector macrista fue no respetar el acuerdo. Se le dijo que NO a la persona que más apoyo cosechó dentro del PRO y la mejor ministra del gabinete de Javier Milei”.

Los argentinos dieron un apoyo contundente al cambio de rumbo. Como Bullrich, creemos que tenemos que respaldar al actual gobierno y apoyar la consolidación del cambio. No es tiempo de mezquindades políticas ni proyectos personales. La Argentina necesita un proyecto colectivo.

Y agregó: “Los argentinos dieron un apoyo contundente al cambio de rumbo. Como Bullrich, creemos que tenemos que respaldar al actual gobierno y apoyar la consolidación del cambio. No es tiempo de mezquindades políticas ni proyectos personales. La Argentina necesita un proyecto colectivo”.

Por otro lado, no pudieron asistir los siguientes dirigentes que siguen acompañando a Bullrich: Sergio Miranda, Ceci Paez, Diego Ércoli, Pablo Priore, Daniela Gonnet, Agustin Piscopo, Romina Saracco, Yamil Adaro, Monica Tafrán, Nuria Olivera y Guillermo Fuentes Riva.

Los mendocinos que se quedaron

Por otro lado, también hubo mendocinos que decidieron apoyar a Martín Yeza, y por ende a la postura de Mauricio Macri. Se puede nombrar a Sol Salinas, diputada provincial y quien supo ser una dirigente fuertemente bullrichista; Josefina Canale, actual integrante del directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC); y también a Gabriel Vilche, legislador provincial, que estuvo en La Unión Mendocina pero que luego rompió filas con Omar De Marchi y volvió a Cambia Mendoza.

En tanto, otros dirigentes mendocinos que conforman también la asamblea nacional del Pro son Aldana Peralta, Angeles Fernández, Franco Nozar y Luis Belleville, todos cercanos a Salinas.

Por un partido abierto y con nuevos liderazgos para esta nueva etapa.



Felicitaciones a mi amigo @martinyeza , nuevo presidente de la asamblea de @proargentina!

En diálogo con Los Andes, la diputada capitalina sostuvo que lamenta todo lo ocurrido este jueves, pero aclaró que “lo central fue un NO rotundo a la fusión con La Libertad Avanza ni con ningún otro partido”.

Y explicó su distanciamiento con Bullrich: “Venimos de perder las elecciones el año pasado, trabajamos para el cambio de la Argentina. Por eso después de perder apoyamos a Milei. Pero no somos co-gobierno, ni oficialistas”.

En este sentido, aclaró que ayudaron con la Ley Bases, y dieron “las herramientas porque queremos que le vaya bien a este Gobierno. Pero somos otro partido, y tenemos que fortalecerlo”.

El escandaloso acto

La situación de partida de los dirigentes cercanos a Bullrich se desencadenó en medio de la asamblea partidaria celebrada este jueves en la zona del Abasto en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo gritos, acusaciones y reproches entre los dirigentes de primera línea del PRO, en el marco de la pelea entre Macri y Bullrich, quien buscaba un alineamiento con La Libertad Avanza e imponer a uno de los suyos como presidente de la Asamblea.

Ya se había referido Bullrich a los factores en su descargo de hoy publicado en X: “El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”.

En la reunión del PRO, la mayoría absoluta que responde a Macri postuló al diputado Yeza, desconociendo que iba a ser alguien propuesto por Bullrich para titular de la Asamblea. Entonces, se fueron del lugar los representantes de la ministra al bar de la esquina de Corrientes y allí la esperaron, ya que venía de interiorizarse sobre los resultados de una pericia en la investigación por el caso de Loan Peña.

Los principales referentes del bullrichismo presentes fueron Damián Arabia, Pablo Walter y Silvana Giudici, quienes denunciaron que “no se respetaron los acuerdo previos”.

Giudici dijo: “Lo más importante es la palabra, hay que cumplirla. Que no se comporten como niños en una asamblea universitaria. Mauricio es el fundador de este partido y como tal tiene la legitimidad de la presidencia. Nos comprometimos con el cambio, les dijimos a las seis millones de personas que nos votaron que había que acompañar el cambio”.

“Los 37 diputados nacionales votamos con el Gobierno y vamos a seguir acompañándolo. Que hagan lo que quieran con los cambios partidarios “, aportó, en tanto, Damián Arabia.