Criticaron a Anabel Fernández Sagasti por haber respondido en redes al tuitero que amenazó de muerte a Macri

Anabel Fernández Sagasti, senadora kirchnerista, y Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, tuvieron un enfrentamiento en las redes sociales, el cruce surgió luego de que la custodia de Mauricio Macri denunciara ante la Justicia que recibió una amenaza de muerte. La chicana hacia la referente kirchnerista en Mendoza se generó porque la persona que fue denunciada de ser autora de la intimidación se había contactado vía Twitter con ella.

En el marco de la amenaza que un militante K le hizo al ex presidente, Mauricio Macri, la macrista Alonso hizo un comentario puntilloso en Twitter, dirigido a Sagasti: “Me tranquiliza saber que se mandaba dm con la senadora Fernández Sagasti”, afirmó la macrista Alonso. La réplica de la legisladora camporista llegó también a través de las redes sociales: “A todas las personas que se contactan conmigo y no conozco, les respondo para acercarles información. ¿Eso me convierte en cómplice de algo?”, preguntó la mendocina. Y agregó: “No conozco a esta persona, por supuesto repudio la amenaza al expresidente y estoy convencida de que hay que parar la violencia política”.

Según pudo saber La Nacion, la presentación de la custodia de Macri fue realizada el 1° de septiembre, el mismo día en que fue atacada Cristina Kirchner. Por esa razón, la denuncia recayó en el el juzgado federal N° 15, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien investiga por estas horas el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. “¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, escribió el usuario @Luisanfer2442. La cuenta ya se encuentra cancelada.

Captura de pantalla. Foto: Web

En ese marco, Laura Alonso puso la lupa sobre el contacto que ese usuario tuvo en Twitter con Fernández Sagasti. “Sería un gesto importante que la senadora se presente en el juzgado a ofrecer la información que pueda resultar de interés para la investigación judicial”, sostuvo y la arrobó. También hizo una captura de pantalla del momento en que “Luis Fernández” le envió un mensaje a la senadora camporista, en el que se presentó como “humanista, guevarista y kirchnerista”.