Fernández Sagasti salió al cruce de la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte: “Lo que no controlan, lo disuelven”

El proyecto de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza despertó las críticas del peronismo y se espera un áspero debate en la Legislatura.

La propuesta que envió el Ejecutivo a la Casa de las Leyes consiste en eliminar las salas y que los siete ministros, incluido el presidente Dalmiro Garay, participen de un sorteo para definir qué tres magistrados se harán cargo en cada causa que ingrese.

El proyecto tiene un alto componente político, ya que la eliminación de la Sala 2, llevaría a que deje de existir una mayoría opositora en el tratamiento judicial. Aquí se encuentran los jueces filoperonistas Mario Adaro y Omar Palermo, y el filoradical José Valerio.

La senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, salió al cruce de la iniciativa y expresó a través de su cuenta de Twitter: “Lo que no controlan, lo disuelven. El proyecto que envió el gobierno a la Legislatura implica lisa y llanamente lograr una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia”.

“Manejan a dedo el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Contaduría General de la Provincia, más las dos cámaras de la Legislatura. ¿Qué falta? Adivinaron: la Suprema Corte de Justicia”, añadió la legisladora y cerró: “La pregunta es para qué. La respuesta está a la vista de todos, de ´institucionalidad’ poco, de búsqueda de impunidad, todo”.

La defensa del oficialismo

El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados y desde Cambia Mendoza se preparan para defenderlo. El jefe del bloque oficialista, Diego Costarelli, afirmó que la iniciativa forma parte del proceso de reforma judicial que se inició con el gobierno de Alfredo Cornejo y se mantiene con la gestión de Rodolfo Suárez.

“Este proceso de reforma, dónde se modificaron casi todos los fueros, buscó una mayor transparencia y mayor independencia a todo el Poder Judicial. Por ejemplo, en el fuero penal se crearon los fueros colegiados y ahora llegó el momento de la Corte”, comentó el legislador a diario Los Andes.

Y explicó: “Lo que estamos buscando es un funcionamiento mucho más aceitado de la Corte. Creemos que el funcionamiento de salas que hoy tiene, no es el adecuado porque el 75% de las causas ingresan a la Sala 2, que es la que entiende los temas penales y laborales, y solo el 25% ingresa a la Sala 1. Como está diagramado hoy, no lo hace participar al presidente de la Corte, por lo cual no estaría actuando como un juez. No puede dictar sentencia”.

Costarelli comentó que es necesario el sorteo de los tres de los siete jueces para las distintas causas que ingresen porque el actual funcionamiento por turnos, produce que en la mayoría de los casos se espere a la segunda quincena del mes para que las causas entren a la Sala 2. “Como funciona por turnos, se espera a que le toque a esa sala para hacer ingresar las causas”, dijo.

“Nosotros venimos con un proceso de reforma en la Justicia que avalan lo que buscamos ahora con la Corte. Vamos a defender esto bajo la argumentación que tenemos. Estamos viendo como diagramamos en la Legislatura el tratamiento y le daremos curso. Yo creo que no puede extenderse, los argumentos están claros”, cerró el radical.