Cristina volvió a arremeter contra la Corte: “Cuatro personas deciden sobre la vida de todos nosotros”

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a arremeter este viernes contra la Corte Suprema de Justicia, al advertir que “cuatro personas deciden sobre la vida de todos nosotros”, a la vez que defendió la ampliación del máximo tribunal, que se está debatiendo en el Senado con proyectos para llevarlo a 9, 15 y hasta 16 miembros.

En su discurso en la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde recibió el Doctorado Honoris Causa, Cristina aludió a la movilización realizada este jueves por la democratización de la Justicia y cargó contra “una Corte de cuatro personas que decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos”.

En ese sentido, recordó que dos de los jueces supremos, Horacio Rosatti (actual presidente) y Carlos Rosenkrantz, “entraron (a la Corte) en clara violación al mandato constitucional” ya que fueron nombrados por decreto, y “después el peronismo lo subsanó porque tenía mayoría absoluta en el Senado” y aprobó los pliegos.

Luego, la vicepresidenta advirtió que la Corte “exhumó una causa después de 16 años” y “declaró la vigencia de una ley”, con lo cual el Consejo de la Magistratura pasó de 13 a 20 miembros, con la presidencia en manos del titular de la Corte.

Cristina indicó que el tiempo que se tomó la Corte para fallar en contra de la ley impulsada por ella en 2006 “son cuatro períodos constitucionales: cuatro elecciones presidenciales y ocho parlamentarias”. “Resucitaron la ley. Nunca se vio algo igual”, enfatizó.

Además, sostuvo que “todo esto iba precedido a una forma muy decepcionante para lo que la sociedad espera de una Corte, donde un presidente (Rosatti) e termina votando a sí mismo porque ni siquiera reunía la cantidad”, y producto de eso “termina como presidente del Consejo de la Magistratura”.

Fue entonces cuando aprovechó para defender la ampliación de la Corte. “Cuando alguien propone ampliar una Corte para hacerla federal y que haya más gente, nos dicen ¿pero cómo? ¿Para qué quieren más número? ¿El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20, y la Corte que decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos los argentinos, la integran solo cuatro personas y eso está fantástico? ¿No será que al poder le conviene tener poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario?”, lanzó.

En ese sentido, habló del “poder económico, concentrado y mediático”. “Hoy no hay poder en el mundo que no esté asociado a lo mediático, para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son”, dijo, y agregó que “en Argentina ese poder está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta”.

Por eso, cuestionó que los medios “presenten como malo lo que en realidad es bueno”, en relación a la ampliación de la Corte. Por el contrario, advirtió que “presentan como muy bueno y que hay que defender a rajatabla que cuatro personas decidan sobre la vida de todos nosotros, y crean sentido común en esa orientación”.

Contra la boleta única

A continuación, Cristina cuestionó a la oposición por haber presionado al oficialismo en la Cámara de Diputados para avanzar en una reforma electoral e implementar la boleta única. “La preocupación de la oposición que fue gobierno hasta el 10 de diciembre de 2019 fue la boleta electrónica. Yo diría ‘boleta oculta’, porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato”, advirtió.

Hasta le hizo un guiño a la diputada de izquierda Myriam Bregman, quien al criticar la boleta única había advertido que con ese modelo “nadie se hubiera enterado” de que el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón fue segundo candidato al Parlasur.

Asimismo, Cristina señaló que con la boleta de papel vigente “han ganado todos los partidos políticos”, y en cambio con la boleta única hay “un altísimo nivel de anulación de votos”. Aún así, lamentó, “el poder mediático no dijo nada”.