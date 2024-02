Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa de la “Ruta del Dinero K”

La Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner continuará siendo investigada en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. La decisión fue establecida tras la desestimación de un planteo presentado por su defensa, informó Noticias Argentinas.

A finales de 2023, la Cámara federal porteña revocó el sobreseimiento que había obtenido Cristina en la causa. En ese momento, estaba a cargo del juez Sebastián Casanello junto con el fiscal Guillermo Marijuan. Marijuan indicó que no había elementos de prueba para que la ex presidenta continuase bajo investigación.

De esta forma, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, rechazaron un planteo de Kirchner contra el fallo de la Cámara Federal, lo que implica que la investigación prosigue su curso.

Esto indica que la ex presidenta será investigada en la causa sobre presunto lavado de dinero, vinculado principalmente al empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a diez años de prisión.

Cristina Kirchner vuelve a estar en el centro de atención en este caso, pese a que en dos ocasiones Casanello había dictado falta de mérito por insuficiencia de pruebas.

En el proceso, Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión, su hijo Martín a 9 años, el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, junto a otros empresarios.

Aunque la ex presidente nunca fue procesada en este caso, el fiscal Marijuan, tras impulsar la denuncia en su contra, concluyó el año pasado que no había pruebas suficientes de lavado de dinero, aunque mencionó negocios entre el empresario y la ex vicepresidenta.

También nombró que hay más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero afirmó que no se encontró delito alguno para investigar a fondo.

Sin embargo, la Cámara Federal permitió continuar con la investigación tras aceptar un planteo de una ONG, lo que consolida la continuación del caso por parte de Marijuan y Casanello.