Cristina Kirchner criticó a la Corte y al Gobierno: "Estar presa es un certificado de dignidad"

La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo hoy que el peronismo no es como la “derecha mafiosa que se profuga tres años” y afirmó que cuando “determinados personajes caminan libres por la calle, estar presa es un certificado de dignidad personal y política”.

Al brindar un mensaje en la sede del PJ, la ex mandataria señaló que “la casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea”, al trazar una comparación entre el homenaje realizado a los militantes peronistas fusilados en José León Suárez y su situación particular ante el inminente fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad.