Cristian Ritondo habló tras el escándalo que protagonizó en Diputados y apuntó contra Cecilia Moreau

El jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, rompió el silencio tras su ofensivo gesto hacia el kirchnerismo. El accionar del funcionario tuvo lugar en pleno Congreso y se produjo poco después de que se cayera la sesión preparatoria con la que legisladores oficialistas buscaban validar la presidencia de la exdiputada Cecilia Moreau.

En diálogo con LN+, Ritondo responsabilizó a la misma Moreau por la violencia dentro del recinto producto de reiteradas “faltas de respeto hacia la oposición”. “A Mario Barletta le respondió ‘Usted grita de noche, no de día; con Waldo Wolf bromeó al señalar que ‘está muy colorado’”, contó en principio.

Y agregó a continuación: “A la oposición le dijo ‘no sé que toman que gritan tanto’; a Mario Negri lo atacó remarcando ‘no sé usted cómo le habla a la mujer, a mí me habla distinto’. Incluso, vino a increparme hasta mi banca un diputado de San Juan. Ella actúa como presidenta de bloque y no de la Cámara”, sentenció.

Recordó luego que “se trata de la misma presidenta que, defendiéndose de las palabras de Javier Milei, lo llamó diputada y le faltó el respeto”.

Ahondando en la figura de Moreau, la consideró una persona “servicial a la vicepresidenta de la Nación” y “una sobreentendida del kirchnerismo que se perdió la oportunidad expresarse como una real líder en el Congreso”. Sostuvo además que tiene un “poder delegado que no es suyo”.

A modo de crítica generalizada, el también precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires acusó al oficialismo de “no respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos”. “Nosotros vamos a boxear, nos ponemos los guantes y ellos te pegan un tiro y te dicen que está dentro del reglamento”, sintetizó.

Con respecto a la escandalosa jornada que se vivió el jueves en el Congreso, en la que el conflicto principal se dio por la falta de quórum para sesionar, Ritondo planteó discrepancias vinculadas a la asamblea. Habló primero sobre un aplazamiento estratégico. “La sesión era a las 13 y la cambiaron para las 13.30″, dijo.

Sesión picante en diputados.

Y profundizó: “Recibimos una nota que no sabemos de quién era ni de donde llegó con esa información. Si estos cambios se pudieran hacer libremente, no existiría el quórum. Te la pasarías estirando la sesión media hora cada rato”.

Volvió después sobre el trato que recibieron referentes opositores. ”Cuando nosotros entramos al recinto, aún con el quórum trucho y siendo una sesión ilegal, [Cecilia Moreau] no nos dio la palabra a ninguno de los cuatro presidentes de bloque. Normalmente, cuando uno tiene una cuestión de privilegio y levanta la mano, el presidente tiene que darle la palabra”, fustigó.

El legislador bonaerense optó por terminar con la entrevista televisiva esbozando razones por las que el PRO decidió no ser parte del concilio: “Nosotros planteamos que no era el mejor momento para elegir a las autoridades del bloque. Y esto no fue solamente en Juntos por el Cambio. Otros espacios nos acompañaron”, cerró.