Corte Suprema: una senadora por Mendoza definió su voto y los otros dos siguen dudando

Los Andes consultó específicamente sobre el sentido del voto de Fernández Sagasti y la respuesta fue un "no" para ambos pliegos. "No es por las cualidades personales de cada uno, sino por haber aceptado ser designados por decreto, violando la Constitución", expresó.

Este jueves, en la comisión de Acuerdos, la senadora mendocina ya había dejado en claro que está en contra de los dos candidatos de Milei. "Este Senado puede parar esta designación en comisión por decreto, llevando al recinto los dos pliegos y rechazándolos", señaló Fernández Sagasti en ese ámbito.

Además, la senadora había firmado antes, con el resto de los integrantes de su bloque, un texto en el que se comprometía a impulsar "el inmediato rechazo del pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la CSJN 'en comisión'".

• Las senadoras y los senadores de Unión por la Patria asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la CSJN "en comisión" pic.twitter.com/PRfowwqJeA — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) November 27, 2024

De todos modos, por lo pronto, solamente está el pedido opositor de sesionar para tratar los pliegos. La decisión de convocar a la sesión especial y la fecha en que se hará han quedado en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Una ausencia que marca postura en el debate de la Corte Suprema

La radical Mariana Juri también integra la comisión de Acuerdos del Senado y este jueves, en la reunión de comisiones que trató el caso García Mansilla, se hizo notar su ausencia.

Además, en la reunión, hubo un duro cruce entre el presidente de la UCR, Martín Lousteau, y el senador Maxi Abad, por la participación en el debate de los pliegos para la Corte.

Losteau firmó uno de los dictámenes que habilitan la votación en el recinto. "Me da vergüenza que hoy mis compañeros de bloque vinieron acá cuando ya había quórum y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que es lo que corresponde para defender la Constitución y la Corte Suprema, no se hiciera", señaló en el debate de la comisión, apuntando a Abad.

"Creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política", respondió a su turno Abad, quien es delfín en Buenos Aires de otro mendocino, el sanrafaelino Ernesto Sanz.

Lo cierto es que la posición de Juri no se conoció en el debate, pero sí afuera del Congreso: ni con el Gobierno ni con quienes quieren bajar los pliegos para la Corte ¿Será el indicio de una abstención? Juri, en contacto con este diario, afirmó que aún no lo tiene decidido y adelantó que el martes habrá una reunión de bloque en el que se analizará el tema.

Pero además, abundó en consideraciones: "Yo no estoy de acuerdo con este proceso y por eso no he firmado ningún dictamen. Esa reunión (la de este jueves que emitió dictamen sobre García Mansilla) se realizo al único fin de habilitar la firma de (José) Mayans que no lo podía hacer por no haber estado en la audiencia pública, que es la realmente importante", expresó la senadora a Los Andes.

Y agregó, en referencia al Gobierno nacional: "Ojalá reflexionen y empecemos un proceso distinto. La verdad es que aspiro a que el gobierno actúe con más responsabilidad. Retirar los pliegos es una salida razonable y es lo que hemos pedido".

Finalmente, Juri les pegó también a quiénes han propiciado que los pliegos de Lijo y García Mansilla se discutan en el recinto: sostuvo que un debate de estas características no se puede dar "a los empujones" y con un dictamen "forzado". Resaltó en este sentido que "un solo bloque" ha pedido, hasta ahora, la sesión especial.

La larga evaluación de Suárez en el Senado

El tercer senador por Mendoza es el exgobernador Rodolfo Suárez. El radical viene diciendo desde enero que todavía está evaluando qué hacer.

Suárez ha puesto en duda en más de una ocasión que los pliegos vayan a votarse en el recinto y este viernes estiró el suspenso: "No tengo decidido aún mi voto", afirmó ante la consulta de este diario.