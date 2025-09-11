Cornejo viaja a Buenos Aires para reunirse con el nuevo ministro del Interior: de qué hablarán

El gobernador, Alfredo Cornejo , viajó a primeras horas de este jueves a Buenos Aires para reunirse con el flamante ministro del Interior , Lisandro Catalán . Del encuentro, que se realizará en la Casa Rosada , también participará el mandatario provincial de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , del PRO .

Cornejo sobre la derrota de Milei en Buenos Aires y la alerta a los mendocinos: "El kircherismo está vivo"

El motivo del encuentro está vinculado con la intención del Gobierno de Javier Milei de recomponer sus vínculos con los gobernadores del país. Catalán, quien fue anunciado como ministro del Interior la mañana del miércoles por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , comenzará con los encuentros con los mandatarios más afines al Ejecutivo.

Con un guiño a los gobernadores, Catalán publicó su primer mensaje como ministro: "Avanzaremos con la Mesa Federal de diálogo".

El punto central que el funcionario nacional planteará tanto a Cornejo como a Frigerio es que intercedan ante aquellos gobernadores que, si bien fueron aliados o cercanos al Gobierno, actualmente mantienen tensiones para recomponer los lazos con el oficialismo.

Con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este Gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos.

No es casual que los primeros en ser convocados sean Cornejo y Frigerio: ambos mantienen buenas relaciones con gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Rolando Figueroa (Neuquén), en el caso de Cornejo; y de Frigerio con I gnacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA).

Además, Catalán pedirá al gobernador mendocino que acerque a gobernadores radicales como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes forman parte de la alianza Provincias Unidas junto al peronista Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Vidal (Santa Cruz).

El gobernador Alfredo Cornejo junto a sus pares radicales Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Maxi Pullaro (Santa Fe).

Esta postura del Gobierno libertario surge tras la dura derrota electoral sufrida en las elecciones legislativas de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por casi 14 puntos de diferencia. El propio Milei reconoció que era necesario hacer una autocrítica y que uno de los cambios propuestos era recomponer los lazos con gobernadores afines.

En este contexto, Cornejo declaró tras la victoria de Fuerza Patria en Buenos Aires que La Libertad Avanza cometió un error al intentar “nacionalizar” la campaña y recomendó al jefe de Estado, a Karina Milei y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem revisar la política de alianzas.

“Quizás lo único que tiene que repensar el Gobierno nacional es ser más permeable a la conciliación con los gobernadores. Somos al menos seis u ocho mandatarios que lo hemos ayudado en el Congreso y debería revisar esa política dura de ir solos”, analizó Cornejo.

Cumbre de Provincias Unidas en Córdoba

Este viernes en Río Cuarto se reunirán los gobernadores que forman parte de Provincias Unidas. Allí buscarán dar un mensaje al presidente Milei en medio de la nueva estrategia del Gobierno de acercamiento a los mandatarios provinciales.

La cita será en la apertura de la Sociedad Rural, donde los gobernadores intentarán “llevar la propuesta de Provincias Unidas al país desde el interior productivo”. Cornejo fue invitado, pero rechazó asistir debido a su alianza con el presidente.

Según su entorno, el mandatario mendocino “tiene muy buen diálogo con todos ellos”, aunque entiende que “no es el momento” de mostrarse juntos.

"Un grito Federal", el posteo compartido por Martín Llaryora y varios gobernadores.

La amenaza de los gobernadores a Milei

Más allá de este nuevo espacio, se espera que el Ejecutivo nacional vete el nuevo sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La legislación fue impulsada por los gobernadores con el objetivo de que las provincias reciban los fondos sin depender de la discrecionalidad de la Casa Rosada.

El fondo de los ATN se compone del 1% de la masa coparticipable y de otros aportes, como el 2% del Impuesto a las Ganancias. Su distribución, históricamente discrecional y orientada a atender emergencias provinciales, se vio restringida en la actual administración, que en 2024 no distribuyó la totalidad de los recursos disponibles. Esto generó creciente distancia con los mandatarios provinciales.

Desde la Casa Rosada trascendió que, por ahora, la decisión es vetar la ley, aunque aún quedan dos días para revisar la medida o presentar una contrapropuesta que busque seducir a los gobernadores afines e introducir divisiones entre los mandatarios provinciales.

Como gobernador de San Juan quiero dejar clara mi posición frente a la convocatoria al diálogo del Gobierno Nacional:



1 No he recibido aún una invitación formal. Pero si soy convocado, estaré presente para defender los intereses de San Juan.



2 Voy a asistir y lo haré para… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) September 11, 2025

Algunos gobernadores afirmaron que no buscan “condicionar el diálogo”, pero consideran “fuera de lógica” convocar a una mesa y hacer debutar a Catalán con un veto a una ley consensuada por todos, que involucra recursos provinciales y no tiene costo fiscal para la Nación.

Otros aseguran que el Gobierno solo busca “la foto” y señalan como ejemplo el Pacto de Mayo, del que consideran que prácticamente no hay avances. Por su parte, el gobernador de San Juan aclaró que no ha recibido ninguna invitación formal del Ejecutivo nacional y que está abierto al diálogo.