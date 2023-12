Cornejo se reunió con su gabinete por la “ley ómnibus” de Milei: qué opinó sobre las reformas

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con su gabinete este jueves por la mañana para analizar la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como “Ley Ómnibus”, que presentó el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación.

En diálogo con los medios de comunicación en Godoy Cruz, donde presentó en el ministerio de Seguridad a 140 nuevos policías y 60 penitenciarios, consideró que “en líneas generales”, el proyecto “tiene dirección correcta y hay un cambio de rumbo económico que nosotros alentamos”.

“Hay cosas rescatables y positivas y hay algunas que pueden tener una crítica, algunas las podemos señalar como negativas”, manifestó el mandatario.

Puntos positivos y negativos del proyecto de Milei

Entre los puntos negativos, mencionó las reformas previstas en el tema de hidrocarburos, cuyos cambios “son claramente inconstitucionales, de la Constitución Nacional y de la Provincial, ya que tiene un artículo en el cual nos da la facultad única a las provincias de conceder licencias petroleras. No creo que el Congreso apruebe un proyecto de ese tipo porque es inconstitucional. Si lo aprobara sería judicialmente revisable”, esgrimió.

En tanto, como positivo dijo que “en educación, la paritaria nacional es positiva. La paritaria nacional en el último gobierno de Alberto Fernández generaba un piso mínimo de salario que cada vez era más alto en monto, pero se devaluaba la moneda y entonces acható la pirámide salarial de los docentes. Si eso se cambia creo que es positivo”, dijo.

Pero advirtió: “Ahora, si se cambia sin recursos, es negativo, hay que ver que se hace allí. Los exámenes cada 5 años de docentes, parece una cosa positiva, un examen al final del secundario parece una cosa positiva, ahora ¿quién va a pagar ese examen? Un examen para todos los secundarios de la provincia es un muy buen examen, nivelador, pero lo manda a hacer a las provincias, ¿con qué recursos los van a hacer las provincias?”.

Cornejo, en contra de las retenciones al vino

También habló sobre las retenciones al vino, que consideró “negativas”. “Espero que el Gobierno dé marcha atrás, porque el beneficio fiscal de las retenciones son U$S 30 millones, que no es nada para el gobierno nacional. No veo cuál es el beneficio fiscal de la medida”.

No obstante, aclaró que “sí es cierto lo que dice el Gobierno Nacional, que hay un tipo de cambio muy por encima con lo cual no afecta tanto las retenciones como afectaban con anterioridad. Ahora, para que eso ocurra, los costos de producir vino y demás, en marzo van a terminar equilibrados de nuevo, si es que no se frena la inflación y no tiene éxito el plan de estabilización”.

Mientras tanto, la vicegobernadora, Hebe Casado, expresó: “Mantuvimos una reunión de Gabinete para analizar la ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, un paquete de leyes que presentó el presidente Javier Milei con el objetivo de reformar el Estado. Estudiaremos en detalle las implicancias de estas medidas”.