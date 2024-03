Cornejo se mostró “optimista” con los 100 primeros días de Milei como presidente

El gobernador Alfredo Cornejo opinó este martes sobre los 100 días de Javier Milei al frente de la presidencia de la Nación, y se mostró “optimista” con las reformas que está llevando a cabo.

En diálogo con los medios de comunicación, el mandatario dijo que hay un “cambio” de la deliberación pública y que “se conversan en la sociedad cosas que eran tabúes”, como por ejemplo reformas tributarias o laborales, entre otras cuestiones.

No obstante, sostuvo que “no se puede pedir resultados inmediatos, porque son 100 días y la principal demanda que tiene el gobierno nacional es la misma que le hago yo, y en eso comulgo perfectamente con la ciudadanía, que es que necesitamos ordenar la macroeconomía, si no, esto es un loquero”.

“Hay dificultad para prestar servicios del Estado, para producir riquezas del sector privado, para vivir los ciudadanos su día a día. Esta locura de alta inflación, de desorden macroeconómico, la devaluación de la moneda, esta locura la tenemos que terminar y el que tiene la responsabilidad es el gobierno nacional”, consideró.

“Nosotros les deseamos el mayor de los éxitos y somos optimistas de que por lo menos estamos conversando los verdaderos problemas de la Argentina y no la agenda demagoga de lo que falta y nadie dice cómo resolverlo. Hay que resolver la macroeconomía porque si no toda la vida de las personas se retrotrae para atrás; toda la vida de las personas tiene efectos negativos y además, la vida como colectivo de la sociedad tiene dificultades, hay problemas de convivencia que se agravan, problemas de seguridad que se agravan, todos los problemas, una mala economía los amplifica, los profundiza y me parece que el objetivo debe ser ese”, acotó.