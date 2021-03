Cornejo se distancia del acuerdo para postergar las elecciones

Tras una cumbre entre dirigentes del oficialismo y oposición a nivel nacional en Casa Rosada, pero de la que no hubo dirigentes de peso del radicalismo, acordaron la postergación de las elecciones legislativas, tanto de las primarias, como de las generales . No obstante, es una medida que se debe resolver en el Congreso Nacional, y aún no están dados todos los acuerdos.

Por ejemplo, Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional , salió a despegarse de dicha cumbre, al aclarar que “de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones”.

“La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, no puede determinar un acuerdo para el resto”, sostuvo en Twitter, en referencia a Buenos Aires, ya que del cónclave participó el mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

Para esta reunión, convocada por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, participaron, además de Kicillof; el jefe del bloque del Frente de Todos de Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de la Cámara, Sergio Massa; el jefe del bloque PRO de la Cámara Baja, Cristian Ritondo, y el intendente del municipio bonaerense de Vicente López, Jorge Macri.

La principal decisión, que deberá ser ratificada con mayoría agravada (la mitad más uno de los miembros) en ambas cámaras del Congreso, es que las elecciones se hagan este año , pero en otros meses: las PASO se pasarían de agosto a septiembre, mientras que las generales no se harían en octubre sino en noviembre.

La próxima semana se realizará otro encuentro entre De Pedro y los jefes de los interbloques de ambas cámaras del Congreso con el objetivo específico de avanzar en una ley que modifique el calendario electoral.

Por otro lado, Jorge Macri destacó que “no hubo ningún acuerdo para postergar las PASO. Niego rotundamente las versiones al respecto. Ante el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue negativa y que es el Congreso el ámbito para discutirlo, en donde todos los partidos y provincias están representados”, marcó.

