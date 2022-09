Continúa el acampe piquetero en la Plaza Independencia: “Evaluaremos si lo levantamos hoy o seguimos”

Este miércoles las organizaciones nucleadas en la “Unidad Piquetera” continúan acampando en plena plaza Independencia en el marco de un reclamo contra el gobierno de Alberto Fernández.

A pesar de la lluvia y el frío, decenas de personas no se han movido del centro de la principal plaza de la provincia, desde que se instalaron en horas de la mañana de ayer. El dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, comentó a diario Los Andes que están esperando algún tipo de respuesta del gobierno nacional a sus reclamos por trabajo genuino, vivienda, apertura de programas sociales y mejoras salariales.

“En función de eso y una posible reunión, se evaluará en la tarde si continúa el acampe o sí se levanta hoy”, afirmó y dijo que sí no hay respuestas, “es probable que el acampe se mantenga hasta mañana”.

Acampe del Polo Obrero en Plaza Independencia. Ignacio Blanco / Los Andes

Ayer la Municipalidad de Ciudad informó que aplicará sanciones a las organizaciones, por incumplir con el Código de Convivencia. Sobre esto, Rodríguez dijo: “Nosotros no hemos recibido ninguna notificación todavía. Oficialmente no tenemos nada”.

Y añadió: “Nos llama la atención que el intendente Ulpiano Suárez vea con tanto recelo un acampe que es contra el gobierno de Alberto Fernández, que es un reclamo nacional. No sabemos si se está haciendo cargo de que no hay trabajo y que hay miseria y pobreza en el país”.

Del mismo modo, sostuvo que la manifestación se desarrolla en paz y que “no ha habido ningún conflicto, ningún roce con Preventores”.

Para cerrar, Rodríguez recordó que los reclamos que mantienen son principalmente dos: “Le estamos planteando al Gobierno que tiene que crear puestos de trabajo y una de las maneras puede ser impulsar la obra pública y la construcción de viviendas. Y el otro, se viene planteando desde hace tiempo, es apertura y universalización de programas sociales, que están cerrados desde marzo”.

Mientras tanto, en Buenos Aires el bloque de Unidad Piquetera mantiene un acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Los manifestantes llegaron ayer pasadas las 14 y permanecieron durante toda la noche. Hoy a las 18 realizarán una asamblea para analizar los pasos a seguir, indicó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en declaraciones a la prensa.

Olla popular del Polo Obrero en Plaza Independencia. Ignacio Blanco / Los Andes

La sanción de la Municipalidad de Ciudad

La Ciudad rechazó el acampe del Polo Obrero y anunció ayer que aplicará sanciones. Fue a través de la Resolución Nº314, entendiendo que el aviso que se recibió en nombre de la organización no cumple con algunos de los puntos contemplados en el Código de Convivencia. Fuentes de la comuna informaron que la multa ascenderá a 140 mil pesos por día de acampe y siempre que no se produzcan otras violaciones al Código de Convivencia, como la destrucción del mobiliario público. Ademas, informaron que monitorearán que no haya menores de edad participando del pernocte.

La decisión se basa en el hecho de que no se pidió previa autorización para el uso del espacio verde, sino que se informó que los integrantes de Polo Obrero realizarían un acampe los días 27 y 28 de septiembre.

A su vez, otro de los puntos afectados es el de la preservación de los espacios públicos, teniendo en cuenta que la plaza Independencia es la plaza central de la Ciudad y como tal es transitada diariamente por miles de mendocinos y visitantes.

Es por eso que se priorizó la conservación de un espacio rodeado de paradas de transporte público, hoteles, escuelas, espacios de juegos infantiles, también una de las paradas del Bus turístico, la sede de una gran cantidad de actividades culturales en el espacio del MMAMM y el teatro Quintanilla, así como la Fuente de Aguas Danzantes que presenta espectáculos todos los días.

Además, la resolución comprende que la actividad que pretende llevarse a cabo puede comprometer el normal desarrollo de todas estas actividades y pone en riesgo la salubridad y seguridad públicas, no siendo por tanto un lugar adecuado para el acampe referido.

Finalmente, la disposición indica que en caso de incumplimiento a la resolución, la Ciudad aplicará las sanciones administrativas correspondientes y efectuará las denuncias judiciales que pudieran corresponder. Además, establece que el solicitante será responsable por el uso del espacio público y, como tal, responderá por los daños que pudieran producirse por el desarrollo de la actividad prevista en caso de ocurrir.

EL ANTECEDENTE

El 30 de marzo pasado, los mismos protagonistas instalaron cerca de 90 carpas, pero esa vez no fue en la plaza Independencia, sino en calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura provincial. Fueron unas horas, que generaron un caos de tránsito, porque la arteria cortada concentra los recorridos de varias líneas de colectivos.

Por ese acto, el líder del Polo Obrero, Martín Rodríguez, y el ex senador provincial de Frente de Izquierda y de los Trabajadores Víctor Da Vila, fueron imputados por la Justicia Provincial, por haber violado el artículo 194 del Código Penal Argentino. En ese apartado se indica que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.