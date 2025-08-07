7 de agosto de 2025 - 13:24

Con un comunicado sin firmas ni nombres, La Libertad Avanza y el Pro sellaron la alianza electoral

"Ambos partidos trabajarán juntos para consolidar las reformas de Javier Milei", indicaron. El acuerdo es hasta 2027.

Con un comunicado en conjunto, La Libertad Avanza y el Pro sellaron la alianza electoral.

Con un comunicado en conjunto, La Libertad Avanza y el Pro sellaron la alianza electoral.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron un acuerdo electoral. 

Elecciones 2025: Karina Milei y Macri sellaron el acuerdo electoral, pero el PRO quedó relegado

Por Redacción Política
Financiamiento Universitario: así votaron los diputados de la UCR tras su alianza La Libertad Avanza

Financiamiento Universitario: así votaron los diputados de la UCR tras su alianza con La Libertad Avanza

Por Redacción Política

El anuncio se realizó mediante un comunicado conjunto, en el marco del cierre de frentes para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Defendemos una causa noble”, expresaron ambos espacios al ratificar la alianza, y destacaron que los legisladores del frente común “acompañarán la gestión del Presidente en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”.

El comunicado de La Libertad Avanza y el PRO.
El comunicado de La Libertad Avanza y el PRO.

El comunicado de La Libertad Avanza y el PRO.

El acuerdo implica “el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza”.

Además, resaltaron que los unen “las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Cuál será el nombre de la unión entre el Pro y LLA

Según trascendió, el frente se llamará Alianza La Libertad Avanza y la boleta será de color violeta, sin referencias simbólicas al amarillo tradicional del PRO, fundado por Mauricio Macri. Como parte del acuerdo, el PRO ocupará el quinto y sexto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por CABA.

“Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”, concluye el comunicado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel, una interna de larga data.

Lilia Lemoine apuntó contra Villarruel tras la denuncia por amenazas y hostigamiento: "Renunciá, Victoria"

Por Redacción Política
Macri habló sobre una posible alianza con La Libertad Avanza: Quieren una posición dominante

Macri habló sobre una posible alianza con La Libertad Avanza: "Quieren una posición dominante"

Por Redacción Policiales
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, en la previa de Argentina Cobre, en San Juan. 

Hebe Casado en Argentina Cobre: "No importa si estoy o no afiliada a la LLA"

Por Soledad Gonzalez
Renunció el candidato a concejal de La Libertad Avanza 

Renunció el candidato libertario tras la viralización del video en el que agrede a una mujer frente a dos niños

Por Redacción Política