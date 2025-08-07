Con un comunicado sin firmas ni nombres, La Libertad Avanza y el Pro sellaron la alianza electoral

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO oficializaron su acuerdo electoralen la Ciudad de Buenos Aires y confirmaron que "trabajarán juntos" hasta 2027 con el objetivo de “consolidar la agenda de reformas” que impulsa el presidente Javier Milei.
"Ambos partidos trabajarán juntos para consolidar las reformas de Javier Milei", indicaron. El acuerdo es hasta 2027.
El anuncio se realizó mediante un comunicado conjunto, en el marco del cierre de frentes para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
“Defendemos una causa noble”, expresaron ambos espacios al ratificar la alianza, y destacaron que los legisladores del frente común “acompañarán la gestión del Presidente en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”.
El acuerdo implica “el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza”.
Además, resaltaron que los unen “las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.
Según trascendió, el frente se llamará Alianza La Libertad Avanza y la boleta será de color violeta, sin referencias simbólicas al amarillo tradicional del PRO, fundado por Mauricio Macri. Como parte del acuerdo, el PRO ocupará el quinto y sexto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por CABA.
“Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”, concluye el comunicado.