Con un comunicado sin firmas ni nombres, La Libertad Avanza y el Pro sellaron la alianza electoral

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO oficializaron su acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires y confirmaron que " trabajarán juntos " hasta 2027 con el objetivo de “consolidar la agenda de reformas” que impulsa el presidente Javier Milei.

El anuncio se realizó mediante un comunicado conjunto , en el marco del cierre de frentes para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre .

“Defendemos una causa noble”, expresaron ambos espacios al ratificar la alianza, y destacaron que los legisladores del frente común “ acompañarán la gestión del Presidente en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”.

El acuerdo implica “el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza”.

Además, resaltaron que los unen “las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Cuál será el nombre de la unión entre el Pro y LLA

Según trascendió, el frente se llamará Alianza La Libertad Avanza y la boleta será de color violeta, sin referencias simbólicas al amarillo tradicional del PRO, fundado por Mauricio Macri. Como parte del acuerdo, el PRO ocupará el quinto y sexto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por CABA.

“Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”, concluye el comunicado.