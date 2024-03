¿Cómo fue que no vimos llegar a Milei?, se presenta en Mendoza el libro “Está entre nosotros” de Pablo Semán

“Está entre nosotros” cuenta el fenómeno ocurrido en 2023, donde la extrema derecha ganó el balotaje y logró lo impensado: llegar al gobierno en el país del Nunca Más. Hasta entonces, se tendía a pensar que la Argentina estaba blindada contra los outsiders, porque la memoria de la transición democrática y la disputa entre el peronismo y la centroderecha si bien alimentaba una grieta exasperante que hacía imposible gobernar funcionaban como cerco sanitario.

“¿Qué pasó? ¿De dónde salió esta derecha radicalizada que corrió el margen de lo decible y que interpela transversalmente a la sociedad, más allá de que sus militantes hayan sido, al comienzo, solo varones jóvenes?”. Los autores de este libro, que desde 2019 investigan el crecimiento de los grupos libertarios, buscan captar sus particularidades sin condescendencia y sin etiquetarlos como un fenómeno exótico.

.

A partir de un trabajo de campo que no salió a buscar libertarios sino que los encontró y supo escucharlos, en este libro se explican sus vasos comunicantes con las derechas tradicionales, así como su cuota de novedad: sostienen posiciones antiestatistas y anticasta, pero no son gorilas y se identifican con una pulsión plebeya, masiva y popular, que los lleva a disputar la batalla cultural contra lo que sienten como una hegemonía progresista mentirosa.

Si Javier Milei saltó de los márgenes al centro, fue porque logró hablar el lenguaje de vastos sectores sociales que mientras la pandemia, la inflación y el internismo descarnado de la clase política los dejaban a la intemperie se hacían cargo de sí mismos, como cuentapropistas o trabajadores informales, esforzándose por salir adelante frente a la ausencia o discrecionalidad del Estado.

A contrapelo de las reacciones de huida o negación, este libro es un llamado a la realidad: no se trata de clasificar a la derecha como quien completa un casillero de categorías zoológicas (fascista, autoritaria, etc.), sino de entender qué demandas, experiencias y sensibilidades heterogéneas la atraviesan, y qué responsabilidad le cabe a la política democrática si no quiere aislarse de la sociedad.

Beatriz Bragoni, doctora en Historia, investigadora del Conicet e integrante de la Academia Nacional de la Historia Foto: Mariana Villa / Los Andes

*Beatriz Bragoni realizó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Cuyo (1980-1985). Es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (1998), Profesora Titular regular de la cátedra Historia de las Instituciones Argentinas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (2012 y sigue), e Investigadora Principal del CONICET (2017 y sigue) en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico y Tecnológico CONICET, Mendoza. Académica de Número de la Academia Nacional de la Historia (RA). Es Docente-Investigadora I, SPU (2014/2018)

Realizó estudios posdoctorales en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París (1999-2000) y es columnista de diario Los Andes