Cómo esta el poroteo mendocino para la Ley Ómnibus

La Ley Ómnibus será tratada en la Cámara de Diputados este miércoles a partir de las 10 horas. Mendoza aportará 10 votos, con 3 libertarios, 3 peronistas, 3 radicales y 1 de La Unión Mendocina. Los libertarios y radicales votarán juntos en la discusión general, pero los radicales se desentienden en el voto artículo por artículo y anunciaron que lo analizarán “en detalle”. Los peronistas no acompañarán de ninguna forma. La Unión Mendocina votará a favor.

Aunque el oficialismo tiene la mayoría para abrir la sesión y aprobar el proyecto en general, la incertidumbre está en el debate de cada punto del proyecto de ley.

En Mendoza, los números son los siguientes: 7 a favor y 3 en contra. Votarán positivamente los tres libertarios mendocinos (Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta), los tres radicales (Julio Cobos, Paula Verasay y Lisandro Nieri), y el séptimo voto será de La Unión Mendocina (Álvaro Martínez). En contra votarán los tres peronistas: Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

La UCR mendocina apoyará la Ley Ómnibus

En el debate particular es donde el radicalismo mendocino pone el foco. Si bien admiten que “hay un espíritu general de acompañar el proyecto” afinan el lápiz al analizar cada artículo del proyecto. Desde la Unión Cívica Radical Mendocina (UCR) advierten que las privatizaciones es uno de los temas más sensible.

A pesar de las críticas que tienen, aseguraron que darán quorum, votarán a favor en la discusión general, y luego “vamos a votar en particular analizando artículo por artículo. Algunos no se acompañará, pero eso se verá cuando tengamos el texto final”.

El presidente Milei revisó el mamotreto de 664 artículos y retrocedió en la forma de privatización de algunas empresas. Sin embargo, para la UCR no es suficiente, ya que les preocupa la incapacidad para seleccionar qué empresas incluir en el paquete de privatizaciones y cuáles no: “El artículo del proyecto del Ejecutivo no permite dividir. Son todas. En las disidencias del radicalismo y los otros bloques se plantean otras alternativas”, mencionó un legislador nacional por Mendoza en off.

No todo es enojo, reconocen a los libertarios su capacidad de diálogo en algunas cuestiones, especialmente para eliminar el artículo que imponía un 8% de retenciones al vino. Además, destacan que las facultades delegadas pasaron de ser por cuatro años a solo uno, con la posibilidad de extenderlo otro más. A esto último responden: “Las del proyecto original no las vamos a votar. Si en el texto final hay una limitación en cantidad y tiempo, las vamos a estudiar”.

También ajustarán la lupa a la hora de revisar los artículos sobre modificaciones al Código Civil, zona fría y aquéllos que afecten derechos propios de las provincias, así como las modificaciones del derecho penal. Aún no están las opiniones finales, insisten: “No podemos opinar de algo que no existe. Todavía no tenemos el proyecto final”.

La justificación para acompañar la ley en términos generales es que el oficialismo “tuvo en cuenta las modificaciones al proyecto original que propusimos, unas 170 aproximadamente. Ya sea porque contenían errores, referencias mal puestas o cosas ilógicas, como el caso de que había que avisar por reuniones de más de 3 personas, etc”.

Los libertarios mendocinos

Desde el lado de los libertarios, Mercedes Llano confirmó su compromiso con el proyecto de ley: “Respaldo plenamente el proyecto presentado por el Presidente Milei. La Ley de Bases es parte de un conjunto de reformas estructurales orientadas a restablecer un orden económico y social basado en la doctrina liberal de la Constitución de 1853, que condujo a la Argentina por la senda de la prosperidad”.

Añadió: “A través de esta ley se busca, junto a otros cambios, recrear las bases para estabilizar y reactivar la economía mediante medidas orientadas a restituir libertades y reducir el rol del Estado (desregulación, privatizaciones, reorganización administrativa, etc.), desmantelar privilegios corporativos (de sindicatos, empresarios amigos, etc.) y combatir la corrupción”.

¿Qué hará el peronismo mendocino frente a la Ley Ómnibus?

La novedad no está como en los radicales, entorno a qué votarán. Ya se sabe. No acompañarán de ninguna forma. Sin embargo, los técnicos que colaboran con los peronistas están trabajando incansablemente hasta las 10 del miércoles: “Los equipos técnicos de cada uno de los legisladores y del bloque están revisando punto por punto; primero se firmó un dictamen y después se cambió. Es un desastre”, advirtió Bermejo.

“Son muchos temas para analizar en tan poco tiempo. Pero el fondo de la cuestión está en las facultades delegadas”, denunció el maipucino.

A Bermejo le resulta difícil encontrar aspectos positivos, pero mencionó uno: “Se revirtió las retenciones al vino después de escuchar a la Coviar, pero eso es todo. Estamos realmente preocupados por ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las privatizaciones”.

“Las facultades delegadas siempre han existido; a varios presidentes se les ha otorgado, pero siempre debe ser por un tiempo limitado y sobre temas muy específicos. Acá hay un montón de emergencias y facultades delegadas para todo eso, es una locura”.

Además, compartió lo que el peronismo consideraría prudente: “Lo mejor sería un año, con menos emergencias y con la posibilidad de pedirle únicamente al Poder Legislativo la extensión, no como ahora”.

Los legisladores del peronismo tienen una certeza: “Por más que aprobemos o rechacemos cualquier artículo, con las facultades delegadas después pueden sacarlo por decreto”, dicen enojados.

El único legislador mendocino demarchista

La Unión Mendocina, que tiene a Álvaro Martínez, indicó que votará de forma positiva: “Vamos a acompañar estas reformas porque creemos que hay que dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias para llevar a cabo los cambios que este país necesita”.

Las quejas por las formas del presidente Milei

Si en algo coincide el radicalismo con el peronismo, es en que ambos, los legisladores más experimentados, advierten que nunca vieron un proyecto así. Bermejo dijo: “Yo nunca vi este nivel de improvisación, tampoco las amenazas, el Presidente de forma prepotente amenazando a los gobernadores con que los va a fundir, o el que no lo vote es un coimero, hasta nos dijeron que iban a armar una fiscalía, que ya existe, para controlar a cada legislador, o sea, si los votamos no la van a crear, ¿no tendrían que siempre controlar?”.

Hasta el mediodía, los legisladores no tenían el texto final de la Ley Ómnibus. “En este momento no tenemos en limpio el proyecto”, dijo uno de los legisladores a Los Andes. Esto, a las 12 del mediodía del martes, es decir, a menos de 24 horas de comenzar la sesión que dará lugar a la discusión para tratar el proyecto de ley, los legisladores no tienen sobre el escritorio el texto final. Desde el radicalismo, las quejas son las mismas que las del PJ: “Está todo en el aire con las idas y vueltas del oficialismo”, dijeron desde el entorno de uno de los tres legisladores a Los Andes. Además, agregaron: “En los 10 años que llevo trabajando en el Congreso nunca vi algo igual”.