Cómo es el plan “motosierra” que Hebe Casado aplicará en el Senado

“Tiemblen políticos chorros, ladrones, se van a quedar sin robar, van a tener que laburar como personas honestas”, dijo Javier Milei en la campaña, motosierra en mano. La herramienta de trabajo se ha vuelto un ícono y en Mendoza buscan aplicar recortes por ese estilo, a tono con el electorado que se manifestó a favor del libertario, con muy buena performance de votos en la provincia.

La vicegobernadora, Hebe Casado busca echarle nafta a la motosierra, pero no podrá hacer de golpe el recorte que pretende. “Hay un mandato de ajuste, de recorte, de disminuir gastos que es lo que estamos revisando”, dijo a Los Andes

La semana próxima dará detalles pero la baja de personal que puede hacer ahora es mínima. Se analizan cerca de 40 plantas transitorias que podrían disminuirse, evalúan unos 8 casos de adscripciones y seguirán de cerca a los casi 100 empleados con fueros gremiales. La intención es tener menos tutelas sindicales con las que es difícil hacer cambios.

La Cámara de Senadores de la provincia tiene presupuesto para pagarles sueldos a 461 personas en el 2024: a la planta permanente permanecen 336 y la temporaria, 125. En los cálculos de Pablo Priore, el flamante secretario administrativo del Senado, hay cerca de 100 personas con fueros gremiales porque dentro de la Casa de las Leyes conviven tres gremios: Asociación del Personal de Empleados Legislativo (APEL), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Justamente con este último ya hubo reuniones. “Les pedimos que no defiendan al empleado que no trabaja”, indicó el ex senador del Pro. Esta situación de tutelas sindicales preocupa, sobre todo porque en el oficialismo consideran excesiva la cantidad de personas con esta inmunidad. Hay delegados, miembros paritarios, personas que pertenecen al gremio, entre otras situaciones.

Revisarán todos los casos, no descartan pedir exclusiones de tutelas sindicales y estarán atentos a los momentos en que venzan esos fueros gremiales para bajar la cantidad de empleados inmunes a recortes.

La vicegobernadora Hebe Casado tuvo su primera reunión de Labor Parlamentaria. Foto: Prensa Senado.

Otro sector del recurso humano que está bajo la lupa es el de las plantas transitorias. Cada senador o senador dispone de un secretario o secretaria y también de un asesor o asesora. Estos cargos pueden darse de baja en cualquier momento por decisión del representante de la banca. Además hay una figura llamada “auxiliar administrativo” que también esta disponible.

En este universo hay 40 casos, aproximadamente, que son los que se están revisando. “Queremos saber quién trabaja y quién no, sin importar el color político”, sostuvo Priore. Ese pedido se trasladará a los gremios para que “no pidan por la gente que no trabaja”. También buscan la colaboración de la oposición para la reducción de personal.

El grueso de los empleados de planta, excluyendo a los sindicalizados, son cerca de 300 y se analizarán posibilidades de prestar servicios en otro organismo con adscripciones. En esta situación ya están cerca de 8 personas y se suma una más para llegar a una de las delegaciones de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM).

En campaña, Cornejo habló de los “ñoquis” de la Legislatura. “Estamos tratando de detectar, estamos haciendo un examen exhaustivo del personal”, dijo Casado. La nueva gestión admite la existencia de empleados que cobran sin trabajar aunque estén presencialmente en las oficinas. “A veces en un área de 20, trabajan 12 y los otros 8 no, y eso te genera malestar”, dice el oficialismo.

La prioridad es preservar los empleos, y se buscará reasignar a aquellos que no se adapten a otras áreas. Para quienes no se ajusten, se realizarán sumarios para evaluar su continuidad laboral. Podría decirse que unas 140 personas estarán bajo la lupa en esta primera etapa. Algunas reducciones podrán ser inmediatas mientras que otras, deberán esperar.

El círculo de confianza

La gestión de Hebe Casado que terminó su primera semana en el Anexo Legislativo mira con mucho detalle el organigrama. El achique también llegará a las estructuras jerárquicas: de las 5 secretarías quedarán 4.

La Secretaría Privada, que estará a cargo de Guillermo Fuentes Riva, una de las personas de máxima confianza de Casado. De él dependerá lo que quede de la Secretaría de Comunicación Institucional que deja de existir como tal.

El joven Lucas Fraure asumió en la Secretaría Legislativa. Sanrafaelino, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales egresado con uno de los promedios más altos y “una persona muy estudiosa y trabajadora”, además de ser piloto de avión, es otra de las personas del círculo de confianza de la vicegobernadora.

Bajo su órbita hay tres direcciones: Comisiones; Escuela de Gobierno en capacitación legislativa y la de Relaciones Institucionales. Las capacitaciones y esta última quedarán en una sola dirección. En el caso de las comisiones no se nombrará a nadie en el cargo de director o directora, y funcionará con una jefatura.

Por otra parte, en la Secretaría Administrativa juró Pablo Priore, quien ya tiene experiencia en política y será la persona que administre recursos, viáticos y demás asuntos. El saliente Pablo Gómez tenía a su cargo la Dirección de Contabilidad; Dirección de Habilitación, Compras y Suministros; Dirección de Gestión de Personas además de la Dirección de TIC y la Dirección de Infraestructura y Servicios Generales. Estas dos últimas se fusionan en una sola y habrá cuatro direcciones.

A este grupo de confianza hay que agregar a Nuri Olivera, la secretaria Legal y Técnica a quien Casado conoce desde sus tiempos como diputada del Pro porque la joven era asesora del bloque del Pro. Hasta hace poco siguió ese rol pero con el Pro en el Senado.

Zoom, afuera

Uno de los temas en los que habrá intransigencia es en la presencialidad de las sesiones. Los legisladores cobran salarios muy por encima de la línea de pobreza pero a tres años de la pandemia, hay permisos para trabajar en forma virtual.

En la Cámara de Diputados se les permite sesionar por Zoom y participar de las comisiones también con modalidad virtual (aunque vivan en el Gran Mendoza). El Senado ya venía cortando la comodidad del trabajo remoto hace bastante con algunas excepciones de casos puntuales y con Casado no habrá cabida: todo será presencial.

Además, Priore aclaró que la utilización de reuniones virtuales se hará exclusivamente en los casos de profesionales que residan afuera de Mendoza con el fin de integrar nuevas voces a las discusiones de los legisladores.

La tecnología se aplicará a los procesos administrativos para disminuir el uso del papel. “Queremos avanzar en el 100% de la digitalización Tenemos que integrar a la Cámara de Diputados con la Senadores. He visto que muchos procesos están digitalizados pero después tenemos que imprimir la ley y llevarla a diputados”, puntualizó Priore.

Cada Cámara se jacta de tener muchos procesos digitales pero no son compatibles entre sí y por lo tanto hay que recurrir al papel.

A nivel interno se buscará agilidad. “Hay casos en los que piden de nuevo la documentación impresa, como una partida de nacimiento, o un DNI, que sabes que no cambia. Queremos hacer algo como un registro único incluso también para licitaciones y que se cargue todo digital”, indicó Priore.

Puertas abiertas y equipo con la UCR

Hebe Casado ya debutó en la reunión de Labor Parlamentaria y en las sesiones de los martes. De frente a todos, les dijo que su oficina en el octavo piso estará abierta y que no quiere “teléfonos descompuestos”.

El Senado perdió el quórum propio después de las últimas elecciones y necesitará que, al menos uno, aporte para dar inicio a la sesión. No obstante, con los proyectos del Poder Ejecutivo habrá una dinámica será distinta a la de los primeros tiempos de Rodolfo Suárez. “Habrá conocimiento previo sobre los temas así después nos abocamos a lo finito”, dijo una fuente del oficialismo.

No lo dirán textualmente para cuidar las formas, pero Cambia Mendoza quiere evitar que los proyectos “se revoleen” como le dijo una vez a este medio el ex senador kirchnerista Lucas Ilardo. La frase se inmortalizó en los pasillos legislativos.

En este esquema serán claves Martín Kerchner, el Presidente Provisional del Senado y Natacha Eisenchlas, presidenta del bloque radical en la Cámara Alta. “Los tres somos un equipo”, les ha dicho la vicegobernadora.

“El estilo se asemeja al de un médico: revisa, diagnostica y decide por dónde va el tratamiento. Es muy expeditiva, pregunta, consulta. No quiere ser lejana. Ha tenido muy buen predisposición”, sintetizan los que han compartido tiempo con ella.

Adriana Cano será la jefa de bloque del peronismo en la Cámara Alta. Habló de cordialidad en los primeros contactos y espera que lo institucional prime. “Yo creo que no va a haber grandes problemas”, dijo la legisladora lasherina. “Es una dirigente mujer, así que en eso también creo que vamos a tener una buena relación”, expresó.

La senadora no se opuso a una reducción de gastos, incluso recordó que “la incidencia del presupuesto de la Legislatura en el presupuesto provincial pasó del 0,65% en el 2023 al 0,44% para el 2024. Ya tenemos un recorte. Creemos que, obviamente, el contexto de austeridad lo amerita”. Pidió que la reducción de cargos políticos también se haga en el Poder Ejecutivo.