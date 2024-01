Comenzó la ronda de reuniones con el FMI en busca de la renegociación del acuerdo

La negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reformulación del acuerdo crediticio comenzó con una serie de reuniones en el Ministerio de Economía y el Banco Central y se extenderá durante todo el fin de semana.

En consecuencia, el encuentro del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con los encargados de la delegación del organismo se realizaría el lunes, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

La comitiva que llegó desde Washington está encabezada por el Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de la Ashvin Ahuja.

El trabajo se dividirá por áreas, con un grupo en el Palacio de Hacienda observando las cuentas públicas, en especial el programa fiscal, los instrumentos para su reducción y el funcionamiento del Tesoro Nacional, y con otro conjunto analizando la situación de reservas del Banco Central y su saneamiento para el inicio de un período de acumulación.

Dado el perfil de la delegación que desembarcó en Buenos Aires, conocedores de este tipo de negociaciones sugieren que en la reunión de Posse y Caputo con Cubeddu puede quedar definido el Staff Report Agreement que luego le será elevado al Directorio del organismo.

Si esto ocurre, antes del 31 de enero el país puede contar con un desembolso de al menos U$S 3.500 millones para hacer frente al vencimiento de U$S 1.900 millones y devolver los U$S los 960 que facilitó la CAF para pagar la obligación de diciembre.

De acuerdo al objetivo del gobierno de llegar al déficit cero en 2024, todo hace suponer que si el plan presentado convence al FMI sobre su viabilidad, la firma del convenio sería en el cortísimo plazo.

Controlar el desborde fiscal, junto a la reducción de la emisión monetaria, es casi la condición excluyente que pone el organismo para dar la aprobación.