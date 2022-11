Cobos pateó el tablero y mencionó a sus cuatro candidatos radicales: “es momento de sacarles el corsé”

Semana tras semana la campaña electoral toma más color en Mendoza y el radicalismo está en el centro de la escena, aunque desde el gobierno traten de ocultarlo. Esta vez fue una voz autorizada la que se animó a revelar sus candidatos a gobernador. El diputado nacional, Julio Cobos, ponderó a Ulpiano Suárez, Tadeo García Zalazar, Daniel Orozco y Luis Petri como los responsables de llevar la “renovación” a Cambia Mendoza.

“Yo veo que tenemos mucha posibilidad en apuntar a la renovación, porque hay buenos intendentes. Menciono a Ulpiano Suárez, Tadeo García Zalazar y a Daniel Orozco. También a quien no es intendente, pero tiene cierta llegada, que es Luis Petri. Es decir que hay figuras de renovación”, lanzó este lunes el legislador en diálogo con Radio Mitre.

Dato no menor: entre los aspirantes, Cobos no habló de Alfredo Cornejo. Su vuelta a la Provincia es una de las posibilidades que circula, pero el legislador no lo ve así. Lo cual puede ser una pista de que está decidido a jugar a nivel nacional por una fórmula presidencial. O tal vez que no avala un nuevo mandato del ex gobernador.

Cobos cuestionó la estrategia que sostiene el gobierno provincial de no habilitar la campaña electoral y mantener en suspenso, al menos hasta la Vendimia, la discusión de nombres. La semana pasada el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, manifestó públicamente que le “gustaría ser gobernador” y al día siguiente, Rodolfo Suárez le bajó el pulgar al considerar que el tema “no está en la agenda de la gente”.

“Lo que pasa es que, hasta ahora por una estrategia del gobierno, que comprendo y comparto, no se le ha soltado la rienda. Salvo alguno que otro que ha sido más osado (NdR: Orozco está lanzado desde hace meses). Pero la ciudadanía tiene que ver que sus candidatos se despliegan por la provincia, recorren el territorio y tienen convicciones”, se quejó el exgobernador.

Y añadió: “Hasta ahora no lo han podido demostrar porque han actuado disimuladamente. Yo creo que ya es momento de sacarles el corsé, dejarlos que se coman la cancha y de ahí en más ver cómo se posiciona cada uno y luego resolver entre todos”.

“Sin perjuicio de candidatos del PRO que puedan surgir, que hasta el momento, el único que veo es a Omar De Marchi. Un candidato que tiene todo el derecho a aspirar y competir en las PASO con el candidato del radicalismo”, sostuvo también en referencia al líder amarillo.

Por otro lado, el diputado desestimó el peso que puedan tener las encuestas a la hora de definir el candidato radical: “Las encuestas van a dar lo mismo que meses atrás. Si están inmovilizados, porque no pueden decir nada, por la situación económica o para no quitarle poder al gobernador, cosas que siempre hemos entendido… Pero bueno, hay que dejarlos que anden. En la cancha se ven los pingos y quién más se posiciona entre la ciudadanía”.

En ese sentido, aclaró cómo se llevará adelante la decisión interna en la UCR: “Seguramente el que esté mejor posicionado y logre mayor consenso. Se consultará a los dirigentes e intendentes. En 2019 me consultaron y me incliné por Rodolfo Suárez. En ese momento había una triada que tiraba la sucesión. Hay distintas formas”.

“Si el radicalismo en Mendoza se muestra unido podemos hacer una muy buena elección”, confió Cobos.

La relación de la UCR con sus aliados provinciales

Los partidos aliados del radicalismo en Cambia Mendoza, como el PRO y Unión Popular (de Jorge Difonso), reclaman mayor participación como miembros de una coalición gobernante. Sobre esto y la posibilidad de que se replique una mesa de diálogo como ocurre en Juntos por el Cambio a nivel nacional, Cobos consideró: “Creo que hay que escuchar a los aliados que tiene el radicalismo en Mendoza. Tanto el PRO, como el partido que lidera Difonso, porque nosotros reclamamos lo mismo del PRO a nivel nacional. Participación y discutir un programa de gobierno”.

“Entonces me parece que acá tenemos que ser coherentes con lo que reclamamos y demandamos allá. Yo creo que no nos debemos permitir escisiones en Cambia Mendoza. Debemos enfrentar juntos y por más fácil que parezca la elección en Mendoza, la situación es muy difícil y muy complicada. Y mientras más fuerte sea la confianza que la ciudadanía nos pueda depositar en una nueva elección en el 2023, más respaldo tendremos para medidas de fondo”, sostuvo el legislador.

“Quien lidera el espacio, que en este caso es el radicalismo, tiene que hacer todo el esfuerzo para mantener, conformar y escuchar a los aliados”, sostuvo el legislador.

Y completó: “Yo no creo que es bueno una conformación de las listas nuestras, dónde tengamos mayorías absolutas, por más que sea lo más conveniente para cualquier gobernador. Siempre es mejor escuchar otras voces, para equivocarse lo menos posible y que de ahí, los proyectos sean consensuados con todas las fuerzas políticas”.