Teléfono para Ulpiano: Suárez dice que en la agenda de la gente no está quién va a ser gobernador

“¿Ulpiano es su candidato?”, preguntó un periodista a Rodolfo Suárez. “¿A qué?”, contestó, el Gobernador. Claramente la consulta no fue bien recibida por el mandatario. “No contesto ese tema. Estamos viviendo un tema con la helada y la sequía, sancionando el presupuesto; la gente la está pasando mal. No está en la agenda de la gente quién va a ser gobernador o no”.

Fue una cortante respuesta al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, quien el miércoles expuso su deseo de competir por la gobernación de la provincia.

“Me gustaría ser gobernador porque amo esta provincia y quiero que le vaya bien. En esto no me voy a poner colorado, me gustaría serlo pero sería de un egoísmo tremendo decir que quiero ser el próximo gobernador. No es Ulpiano Suárez quien lo va a decidir. Formo parte de un proyecto y un equipo que piensa lo mejor para Mendoza”, había dicho Ulpiano Suárez.

Ulpiano Suárez, intendente de Capital, durante la presentación de su presupuesto de obras. En ese acto, hizo públicas sus aspiraciones.

Esta mañana, después de participar de la 6ta edición del Congreso Nacional de Pymes Constructoras, que se desarrolla en la bodega Vistandes de Maipú, el Gobernador respondió a los deseos de su sobrino con la frase “no está en la agenda de la gente quién va a ser gobernador o no”.

En el espacio oficialista Cambia Mendoza, ya están anotados en la carrera a la gobernación el intendente de Las Heras Daniel Orozco, y el diputado nacional del Pro Omar de Marchi. Desde el círculo más cercano al actual gobernador y al senador nacional Alfredo Cornejo, nadie se había animado hasta ahora a blanquear públicamente sus intenciones, aún cuando todos saben que el intendente capitalino tiene una silente competencia con su colega de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.