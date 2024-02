Chubut se presentó ante la Justicia por los fondos de la coparticipación e insiste con cortar el suministro de petróleo

El Gobierno de Chubut tomó medidas legales al presentarse ante la Justicia Federal para reclamar una deuda estatal de más de 13 mil millones de pesos por los fondos de coparticipación, en medio de una intensa disputa política con el Estado Nacional.

La presentación, identificada con el número 1.168, se llevó a cabo ante el Juzgado Federal de Rawson 1 en lo civil y comercial, y en los autos “provincia del Chubut c/ Estado Nacional s/ medida autosatisfactiva”.

Esta acción legal se realiza en busca de una solución urgente a la deuda pendiente. Simultáneamente, se anunció desde Chubut que también se realizará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, por tener la competencia originaria en casos de demandas entre estados.

El proceso de la demanda se encamina como una cuestión puramente administrativa, donde el juzgado designado deberá determinar si Chubut tiene derecho a los fondos reclamados.

Tensiones entre la Casa Rosada y las provincias

El presidente Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres.

Cabe destacar que el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, reafirmó ayer su posición de cortar el suministro de petróleo y gas si el Gobierno nacional no libera los fondos correspondientes a la coparticipación retenida en los últimos días. Aunque se mostró dispuesto a mantener un “diálogo resolutivo” con el Gobierno.

“Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo”, expresó en una entrevista el gobernador.

Luego de que Ignacio Torres ratificó su amenaza, el presidente Javier Milei lanzó descalificaciones contra el gobernador de Chubut.

“Pobrecito, Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina”, declaró el mandatario argentino.

En el último capítulo de la disputa entre Casa Rosada y Chubut, el vocero presidencial, Manuel Adorni, catalogó hoy como “extorsión” la advertencia realizada por el gobernador Ignacio Torres.

“Amenazar con cortar el combustible es una extorsión hacia los argentinos. Es una medida extraña”, expresó Adorni durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada.