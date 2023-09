¿Chau dinamita?: Milei anticipó quién va a ser presidente del Banco Central si gana las elecciones

En las últimas horas, el candidato presidencial de la Libertad Avanza anunció quién encabezará el organismo monetario. Además, anticipó qué hará cuando asuma: “Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”.

En una entrevista con Esteban Trebucq, en Radio El Observador, Javier Milei afirmó que Ocampo es quien prepara su plan para dolarizar la economía en caso de ganar los comicios presidenciales. Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.

Según Milei, en el caso de ganar las elecciones, Emilio Ocampo se encargará de cerrar el Banco Central.

Al respecto de la designación, Milei expresó: “Está feliz de la vida”. Luego detalló que si gana habrá que “desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar 3 meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos hacés”.

“DOLARIZACIÓN, UNA SOLUCIÓN PARA LA ARGENTINA”

Cabe destacar que en una entrevista radial, este experto en Finanzas que escribió el libro “Dolarización, una solución para la Argentina”, con Nicolás Cachanosky, y participó en el canje de la deuda argentina en 2010 desde el sector privado, había afirmado:

“Los argentinos tienen más de USD 200.000 millones guardados. Cuando ese dinero entre en circulación, por ejemplo para pagar impuestos, automáticamente el Estado tendrá divisas disponibles para avanzar con el proceso”.

"Dolarización, una solución para la Argentina", el libro de Emilio Ocampo. Foto Captura: Amazon

Y agregó: “Nuestro cálculo es que en 16 meses todos los pesos se canjearán por dólares. Será un proceso paulatino, como sucedió en Ecuador que llevó un total de 9 meses”, agrega el especialista. Por otra parte, los depósitos y créditos bancarios también pasarían a estar nominados en moneda extranjera”.

Y sumó: “La experiencia de Ecuador es que la gente recupera rápidamente la confianza en el sistema. En ese país a los pocos meses aumentaron 30% los depósitos, aun cuando venían de un período de quiebras de instituciones bancarias”.

“Hilando fino, el proceso dolarizador tendría además algunas particularidades: como es inviable importar monedas, los billetes de pesos de menor denominación se mantendrían para el cambio. Por ejemplo, la moneda de un cuarto de dólar sería reemplazada por el billete de 200 pesos”, había asegurado Ocampo.

Emilio Ocampo será el presidente del Banco Central si Milei gana las elecciones. Foto: Hoy Día Córdoba

Y continuó: “La única manera de bajar la inflación en un país como la Argentina es dolarizando. Por eso, Milei tendría tiempo para completar el proceso hasta mayo de 2025, antes de las elecciones legislativas. De esta forma podría apuntar a una rápida estabilidad de los precios. En Ecuador tardó un poco más porque hubo una devaluación al arrancar el proceso, que aquí no sería necesario”.

Además, en sus dichos radiales, Emilio Ocampo había afirmado: “No hay una receta única para dolarizar. Nosotros proponemos cuál puede ser el modelo para Argentina, que además es la única manera de cortar con la inflación, que se acelera cada vez más”.

SEGUÍ LEYENDO: