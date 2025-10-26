Cayó la participación de los mendocinos en las elecciones 2025: fue del 71,5%

El 71,5% de los 1.523.848 mendocinos que debían votar este domingo para elegir a los legisladores nacionales y provinciales -como también a los concejales en 12 departamentos- lo hizo. Esto marca una caída en la participación en las elecciones 2025 .

Récord histórico de ausentismo electoral en el país: la participación fue del 66%, la más baja desde 1983

Se trata de una cifra que está por debajo de las últimas elecciones legislativas, en 2021, cuando acudió a las urnas el 74,19% del electorado en la provincia. El nivel de concurrencia había caído al 68,3% en 2023 , cuando se eligió gobernador y presidente.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay , señaló que los datos del Comando Electoral establecen un mínimo, porque normalmente, se produce un aumento de la cantidad de votantes.

“Nos pasó en el 2021, que es la elección parlamentaria que podemos comparar, cuando el Comando Electoral anunció (una participación) del 72% y terminó siendo, en el escrutinio definitivo, del 74,19%. Pero hoy el dato que tenemos certero es que el 71,5% de los electores concurrió a votar en esta elección”, afirmó.

Estos resultados estuvieron en línea con lo que había proyectado Martha Reale, titular de la consultora Reale Dalla Torre , quien evaluó que la asistencia a las urnas podía llegar a rondar entre el 65% y el 70%, aunque no descartó que fuera inferior al 60% y señaló que “sería una novedad que esto ocurra”.

La analista había señalado que existía un gran desconocimiento sobre la elección en los meses previos, al punto que muchos de los encuestados se enteraron de qué se votaba y que iba a haber dos boletas cuando los consultaron para el estudio.

En cambio, no se cumplieron las previsiones del consultor y analista Elbio Rodríguez, quien había estimado que la participación ciudadana podía caer por debajo del 60% e, incluso, había hablado de un probable 55% (13 puntos por debajo de 2023).

Consideró que este descenso en el interés de los ciudadanos de elegir a a sus representantes responde a que “hay una pérdida del valor del voto que es preocupante”, según expresó en la Mesa Política de Aconcagua Radio.

Y sumó que considera que esta elección no es tan relevante para el “hombre común” (a diferencia de los políticos). “No creo que tenga tanta importancia para la gente común que haya un diputado más o menos", lanzó, aunque aclaró que no considera que se deban eliminar, como proponen algunos dirigentes.