Caso Libra: Novelli pidió anular el peritaje de su celular por "accesos indebidos"

El empresario Mauricio Novelli , uno de los implicados en el caso de la criptomoneda Libra , solicitó ante la Justicia la nulidad del análisis técnico realizado sobre su teléfono celular , al denunciar “accesos indebidos” y “fallas graves” en el procedimiento.

La presentación fue realizada por su abogado defensor, Daniel Rubinovich , quien también exigió una auditoría externa del peritaje para evitar nuevas filtraciones y revisar la validez del material obtenido.

El planteo apunta directamente contra el informe elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) , organismo encargado del análisis del dispositivo.

Según la defensa, una resolución administrativa (PER 171/2026) detectó posibles accesos no autorizados a los archivos del celular , incluyendo la intervención de un agente que habría ingresado a información específica, duplicado archivos y almacenado datos en su computadora personal sin justificación .

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA. Además se investiga un plan para lanzar monedas de oro con la imagen de Milei.

En ese contexto, Rubinovich sostuvo que “la integridad, autenticidad y trazabilidad” del material quedó comprometida, lo que —a su entender— invalida todo el peritaje.

Denuncian violación de la privacidad y exceso en el análisis

Otro de los ejes del reclamo es el alcance del estudio técnico. El análisis abarcó 812 gigas de información, que, según Novelli, debían estar bajo estrictos controles de resguardo que no se cumplieron.

Además, la defensa cuestionó que se haya realizado “una exploración general” del dispositivo, lo que habría derivado en una intromisión en la vida privada del empresario. En el escrito judicial también se sostiene que se incorporaron chats y archivos sin relación con la causa, lo que habría ampliado innecesariamente el volumen del expediente.

Pedido de nulidad total

Con estos argumentos, Novelli solicitó la nulidad total del peritaje, al considerar que el material obtenido carece de validez legal y no resulta útil para el avance de la investigación. El planteo se da en el marco de la causa por la presunta criptoestafa Libra, que también salpica al presidente Javier Milei, quien había promocionado el proyecto en redes sociales.