“Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones”. Aquella frase que Cristina Kirchner lanzó prepotente en 2011, en plena hegemonía del kirchnerismo, parece volver a la memoria de varios dirigentes en Mendoza que, ante el año electoral que se avecina, están embarcados en la “aventura” de formar un nuevo partido político.

Un proyecto que no parece ser un imposible si tenemos en cuenta que, en los últimos 10 años nacieron 25 partidos en la provincia. Es decir, más de dos por año. Algunos tuvieron vida efímera; otros participaron en un par de elecciones y desaparecieron; y unos pocos más aún sobreviven en la arena de la política electoral.

Hoy en Mendoza están activos 27 partidos, según datos de la Cámara Nacional Electoral, entre ellos los históricos UCR, PJ y PD, los que tienen más afiliados. Sin embargo, si prospera el papeleo respectivo, el año que viene podrían sumarse cuatro más para competir en las urnas.

Uno es el Mendoexit, el movimiento liderado por Hugo Laricchia que propone la autonomía provincial; otro, Ciudadanos por Mendoza, de Mario Vadillo y Marcelo Romano, quienes ya conocen la ingeniería partidaria porque hace dos años habían armado Protectora junto a José Luis Ramón.

Además, volvería Recrear en Mendoza. El partido fundado por Ricardo López Murphy, hace una década que quedó fuera de juego pero puede revitalizarse si, de la mano de Sergio Miranda, junta las afiliaciones que le faltan y pone la documentación al día.

Por último la Uthgra, el gremio gastronómico que maneja el histórico Luis Barrionuevo, está trabajado para formar un partido en nuestra provincia con referencia en Buenos Aires. La responsable de la tarea es Carolina Montivero, secretaria administrativa del sindicato en Mendoza.

¿Fácil o difícil?

Según el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, son muy pocos los requisitos a cumplir para armar un partido y los gastos son nulos porque la Justicia Electoral hace las certificaciones de forma gratuita.

“Primero tienen que juntar 4 mil adhesiones de personas que vivan en la provincia o en el departamento si es un partido municipal. Se controlan y, si todo está en orden, se ve la carta orgánica y se publica el nombre. Si ninguno de los partidos existentes se opone, pasa a la etapa de afiliación. Los adherentes pueden o no estar afiliados a un partido pero los afiliados solamente pueden pertenecer a un partido”, explicó Albarracín.

Si todas las afiliaciones pasan las verificaciones, el partido ya está constituido. A nivel nacional se suma otro requisito. “El 90% de los partidos hacen el trámite en la Justicia Nacional para poder presentar legisladores nacionales. En ese caso deben hacer una elección interna de autoridades con los afiliados y la carta”, agregó.

En general, si no hay obstáculos, los trámites demoran entre 4 y 6 meses. Albarracín aseguró que influyen varios factores: si hay oposición al nombre o las dificultades para juntar las afiliaciones. "Algunos partidos están teniendo problemas para mantenerse como tales, aclaró.

Pero desde el otro lado del mostrador no dicen lo mismo. Laricchia, del Mendoexit, está trabajando en el armado de un partido para competir por un lugar en el Congreso el año que viene. “El sistema es perverso. Se ha alambrado para que no se presente un partido nuevo. Es muy difícil. Las fichas no son problema. Nosotros tenemos más gente contactada que la que nos piden. El tema son los plazos de la Justicia Electoral. Veo mala fe en algo que debería ser simple”, dijo.

“Sabemos de gente que ha presentado todo y no le contestan. Si alguien quiere armar un partido debería juntar los avales, presentarlos y participar de las elecciones. En Argentina no funciona así: los plazos para auditar y para que respondan son muy complejos”, cerró molesto.

Los nombres que entraron y salieron desde 2010

Desde 2010, el año en que más partidos políticos irrumpieron en la escena local fue 2011. Ese año se anotaron siete. Le siguen 2016 y 2019 con cuatro nuevos partidos cada uno.

En 2011, año de elecciones generales -en las que salió electo gobernador el peronista Francisco Pérez por el arrastre de votos de Cristina Kirchner-, compitieron por primera vez: Unión Popular, Partido Propuestas para Mendoza, Nueva Izquierda, Nueva Acción, Movimiento Libres del Sur, Kolina e Izquierda del Trabajador por el Socialismo. El año anterior solamente se habían anotado como nuevos partidos Es Posible y la Coalición Cívica ARI, que había sido sólo ARI hasta 2009.

El 2019 también fue de elecciones generales, comicios que ganó el actual gobernador Rodolfo Suárez. El año pasado empezaron a figurar como partidos Protectora Fuerza Política, (que había competido antes con el sello del PI), Partido Movimiento de Acción Social Federal, Instrumento Electoral por la Unidad Popular y Dignidad Popular.

En cambio, 2016 no fue año de elecciones pero aparecieron en escena cuatro agrupaciones políticas: Compromiso Federal, Partido Intransigente, Partido del Trabajo y del Pueblo, y Partido de Trabajadores por el Socialismo. En el caso del PI no se trató de un partido nuevo, ya que figuraba en los registros de la Justicia Electoral Nacional desde 1990.

Fuerzas relevantes

En los últimos años se crearon varios partidos que tuvieron relevancia en la arena política local. Por ejemplo, en 2017 empezó a jugar el Partido Verde que, en las elecciones del año pasado -después de conseguir el 3% de los votos en las PASO- se bajó de las generales y se unió al Frente de Todos.

En 2018 también surgió el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur que, como el Verde, terminó en la gran coalición peronista.

En lo que va de 2020, en tanto, solamente se armó una nueva fuerza política que también está jugando dentro del frente del PJ: Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad.

A la par de estos nacimientos, otros partidos han ido desapareciendo. En 2009 se dieron de baja 11 fuerzas, entre ellas Recrear que ahora se está rearmando con el apoyo en la Nación del economista Ricardo López Murphy; también el Polo Social, el Partido Conservador Popular y el Movimiento Tierra Colorada. En 2015, además, figuraron por última vez el Partido de la Victoria y Es Posible.

A lo largo de la última década, otros partidos fueron fluctuando con los años. Es el caso de Propuestas para Mendoza, que compitió en 2011, desapareció en 2012 y en 2014 volvió aunque fue la última vez que estuvo en el mapa electoral.