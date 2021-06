Cafiero, duro con el gobierno de Mendoza: “Incumplen las medidas y después nos piden respiradores”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó hoy con dureza al gobierno de Mendoza porque “incumple” con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional y después va a la Casa Rosada a pedir que se envíen más respiradores para que el sistema sanitario de la provincia no colapse.

Cafiero se presentó este jueves en la sesión informativa especial del Senado nacional para brindar el informe de gestión, tras el reclamo de la oposición tras una ausencia de siete meses. Horas antes había anticipado 1.160 respuestas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil a las preguntas de los legisladores.

Las declaraciones de Cafiero fueron en respuesta a un planteo realizado por la senadora mendocina de Juntos por el Cambio Pamela Verasay, quien mostró su inquietud por como la Casa Rosada administra los fondos que no se coparticipan y son repartidos en forma discrecional.

“¿Cuál es el criterio que usa el Gobierno para distribuir recursos discrecionales?”, dijo Verasay y precisó que su provincia es “discriminada”. A eso agregó: “En tema Covid-19, no alcanzamos a recibir 4 puntos de coparticipación. Si hablamos de asistencia financiera no reembolsable a mí me gustaría saber por qué a la provincia de Buenos Aires le regalaron 100.000 millones de pesos, o a La Rioja, 10.000 millones no reembolsables. Y si hablamos de los reembolsables, me gustaría saber por qué Tucumán o Chubut recibieron el doble de lo que se le autorizó a mi provincia”, expresó.

Y continuó Verasay con que el stock de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es de 56.000 millones de pesos y apenas se han ejecutado el 3%. “¿Y sabe qué? Mendoza no está. Espero que me responda de una manera seria. No confunda a los mendocinos justificando los recursos con los que nos pertenecen por ley. Espero que en algún momento deje de lado el clientelismo y tampoco confunda a los mendocinos con algún IFE, alguna AUH o una Tarjeta Alimentar porque eso forma parte de las políticas nacionales”.

Al momento de responder, Cafiero suspiró y dijo: “La provincia de Mendoza tiene un acompañamiento permanente de parte del Gobierno nacional. Solo con ver algunos datos… ha recibido no solo en concepto de vacunas, cuando podría haberlas comprado, de producción, de empleo, de programas específicos. Aunque esto no le gusta a la senadora (Verasay)”.

El jefe de Gabinete de Alberto Fernández afirmó que para Verasay esos datos no son importantes y la senadora le respondió fuera de micrófono: “Yo no dije eso, yo no dije eso”. El funcionario continuó destacando el “impacto” de la ayuda nacional en la provincia.

El jefe de Gabinete dijo que no existe ningún tipo de discriminación para con Mendoza en el reparto de fondos. “El Aporte del Tesoro Nacional es una atribución que hace el Gobierno nacional y en 2020 la provincia recibió 2.520 millones de pesos”, dijo.

Eso representa el 4,7% del total de la coparticipación nacional que le corresponde a Mendoza, dijo el funcionario. Y destacó también “las autorizaciones de endeudamiento por 63.500 millones de pesos”.

“La verdad es que plantear una idea de discriminación hacia el pueblo de Mendoza es un error que solo busca un objetivo electoral pero que no se condice con la información ni con los datos que tenemos”, afirmó Cafiero.

Y añadió: “No se condice tampoco con cómo hemos avanzado con el gobierno (provincial) a pesar de que tiene una mirada distinta y hasta incluso incumple medidas nacionales de cuidado y después nos piden respiradores”.

Verasay mostró su descontento por la respuesta de Cafiero y le pidió que le “responda con respeto” y que “diga la verdad”, porque es representante de la provincia. “Piden respiradores y vacunas que la misma provincia podría comprar y no compra”, le respondió el jefe de Gabinete.

Este cruce generó que el senador formoseño de Juntos por el Cambio Luis Carlos Petcoff Naidenoff, quien estalló en gritos para recriminarle a Cafiero que el año pasado el Gobierno nacional “no permitía que las provincias compren vacunas”.

“Eso es mentira, lea lo que vota, senador. Acá se votó una ley que permite a las provincias para que puedan comprar vacunas”, dijo Cafiero sobre la Ley 27.573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19.

Cafiero dijo que el Presidente fue el encargado de negociar, comprar y distribuir las vacunas contra el Covid-19. Y señaló que si bien en un principio la compra de respiradores estaba centralizada en Nación, desde julio de 2020 las provincias ya pueden comprar.