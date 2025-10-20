La línea unirá Palermo con Barracas y las autoridades anticiparon que las obras podrían empezar el año que viene.

Después de 25 años sin nuevas líneas, la Ciudad de Buenos Aires lanzó oficialmente la licitación pública nacional e internacional para la construcción de la Línea F del subte, que conectará los barrios de Barracas y Palermo.

La obra, a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, demandará una inversión estimada de 1.350 millones de dólares y se proyecta que las obras comiencen el próximo año.

Cómo será el trazado de la Línea F El trazado de la Línea F recorrerá 9,8 kilómetros, con 12 estaciones que unirán zonas clave del sur, centro y norte porteño: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

La línea permitirá combinación con las seis líneas existentes (A, B, C, D, E y H) y con los trenes Roca (en Constitución) y San Martín (en Palermo).

CABA lanzó la licitación para la construcción de la Línea F del subte: cómo será el trazado “Hoy damos un paso histórico con la Línea F. Es un orgullo que podamos encarar la obra de infraestructura urbana más grande del país. La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el anuncio.