CABA lanzó la licitación para la construcción de la Línea F del subte: cómo será el trazado.

Después de 25 años sin nuevas líneas, la Ciudad de Buenos Aires lanzó oficialmente la licitación pública nacional e internacional para la construcción de la Línea F del subte, que conectará los barrios de Barracas y Palermo.
La línea unirá Palermo con Barracas y las autoridades anticiparon que las obras podrían empezar el año que viene.
La obra, a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, demandará una inversión estimada de 1.350 millones de dólares y se proyecta que las obras comiencen el próximo año.
El trazado de la Línea F recorrerá 9,8 kilómetros, con 12 estaciones que unirán zonas clave del sur, centro y norte porteño: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
La línea permitirá combinación con las seis líneas existentes (A, B, C, D, E y H) y con los trenes Roca (en Constitución) y San Martín (en Palermo).
“Hoy damos un paso histórico con la Línea F. Es un orgullo que podamos encarar la obra de infraestructura urbana más grande del país. La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el anuncio.
El proyecto tiene una particularidad: llevará por primera vez el subte al barrio de Barracas, uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de los últimos años. La nueva línea facilitará el desplazamiento norte-sur, aliviará la saturación de la Línea C y mejorará la conexión con los principales centros laborales, educativos y de salud de la Ciudad.
Desde el Ejecutivo porteño estiman que la Línea F podrá transportar más de 300.000 pasajeros diarios.
"En total el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico. Tras el llamado a licitación nacional e internacional -ya se cuentan con varios interesados- las obras comenzarán durante el año próximo", comunicaron el Gobierno de la Ciudad.