Bullrich: “Si soy presidenta, las medidas que vamos a tomar serán fuertes”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó hoy que si es elegida como presidenta de la Nación tomará “medidas fuertes”, acordes a la situación de “crisis” que atraviesa el país y señaló que tiene decidida su candidatura, mientras el resto de los dirigentes de su espacio aún no se deciden sus postulaciones.

“Mientras (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, dice que no es candidato pero habla como si lo fuera, y (el expresidente Mauricio) Macri dice que no lo anoten, yo confirmo mi candidatura. Si llego a ser presidenta, las medidas que vamos a tomar serán fuertes porque la crisis es fuerte”, señaló Bullrich en declaraciones a FM Milenium.

En relación a las protestas que pueden generarse con posibles iniciativas polémicas, la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos aseguró no tener miedo porque “hay millones de argentinos que están esperando vivir en un país en el cual la ley valga”.

“No le temo a las protestas que se puedan generar. Hay millones de argentinos esperando vivir en un país donde la ley valga. No puede ser lo mismo robar que no hacerlo. Cobrar un plan o trabajar”, remarcó Bullrich.

También se refirió a los festejos que habrá hoy en Buenos Aires por la obtención del Mundial de Qatar por parte de la Selección Argentina de Fútbol, y pidió “cuidar lo público” porque se paga con el dinero de los contribuyentes.

“Es importante que cuidemos lo público, que es lo pagamos todos. Hay que festejar sin que eso signifique que los ciudadanos deban pagar después un montón de dinero. A eso le tenemos que sumar lo que se pierde a tres días de la Navidad por el feriado que se declaró hoy. No me parece que sea una buena decisión”, subrayó.