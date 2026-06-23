La titular del bloque libertario en el Senado no asistirá al encuentro convocado por el jefe de Gabinete en la Casa Rosada. Desde su entorno señalaron que encabezará la reunión de Labor Parlamentaria, donde intentará reunir apoyos para postergar nuevamente la interpelación al funcionario.

Bullrich faltará a la reunión convocada por Adorni y vuelve a tensar la relación con los Milei

La senadora Patricia Bullrich no participará este martes de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, según confirmaron altas fuentes del entorno de la titular del bloque libertario a la Agencia Noticias Argentinas.

Los encuentros organizados por Adorni están previstos en tres tandas a lo largo de la jornada, entre el mediodía y la tarde, con el objetivo de mantener contactos políticos y avanzar en distintos temas de la agenda legislativa.

Sin embargo, desde el despacho de Bullrich aclararon que la legisladora no podrá asistir debido a que deberá encabezar la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, una instancia clave en la que intentará reunir apoyos de sectores dialoguistas para volver a postergar la interpelación al propio jefe de Gabinete.

La ausencia de la senadora se produce en medio de las negociaciones que el oficialismo mantiene para evitar que Adorni deba presentarse en el Congreso y responder preguntas de la oposición. En ese marco, la reunión de Labor Parlamentaria será determinante para definir si prospera un nuevo aplazamiento de la citación o si finalmente el funcionario deberá enfrentar el debate en el recinto.