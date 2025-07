Bullrich dijo que "está preparada para subirse al ring" y se perfila como candidata a senadora nacional

Además, cuestionó el accionar de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires y consideró que la investigación contra los policías involucrados es irregular. “Entrar a un WhatsApp no es legal. Un WhatsApp no es público, no podés entrar 'in situ' como hicieron ellos”, denunció.

Según la ministra, el Gobierno de Axel Kicillof estaría presionando a los uniformados. “Les dicen: ‘El que dice que fue engañado a una reunión política, lo saco de la causa’. Está muy mal. A uno con 27 años de carrera le dicen: ‘Cantá que te saco la causa y mando preso al otro’. Lo tengo de buena fuente”, afirmó.