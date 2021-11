Bragagnolo: “el radicalismo tiene que abrir un poco más la cancha, porque hay mucha gente valiosa dentro de Cambia Mendoza”

Una vez confirmado el contundente triunfo de Cambia Mendoza en las elecciones legislativas a en las últimas horas del 14 de noviembre, se inició una competencia interna entre los intendentes oficialistas por ver qué departamento obtenía el mejor resultado electoral.

Mientras que en Capital se alcanzó el mayor porcentaje de votos para los cargos de senadores nacionales, con el 60,1%, la comuna de Luján de Cuyo se destacó por alcanzar el número más alto en la categoría de concejales, logrando un 58,8% de los votos en el escrutinio definitivo.

Entrevistado por Los Andes, el intendente lujanino Sebastián Bragagnolo resaltó que hubo incidencia fundamental de la gestión en el contundente respaldo en las urnas, habló del futuro del Pro en Cambia Mendoza y lanzó elogios al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

-¿Cómo tomó el resultado de la elección y el respaldo de casi el 60% de los votos?

-Hay un gran equipo en Cambia Mendoza y todos nos ponemos contentos de que todas las gestiones están muy bien valoradas. En el caso de Luján, me dio una alegría especial porque es un apoyo contundente, histórico y se confirmó que fue el municipio con más porcentaje de votos en la categoría de concejales. Pero el martes junté a todo el gabinete y les dije que detrás de ese apoyo hay expectativas del vecino, más responsabilidad y más trabajo. Implica un respaldo a un modelo de gestión que tiene poco tiempo, en comparación con otras gestiones que llevan muchos más años, y que claramente fue valorada por los lujaninos. En la magnitud de los votos que hubo en Luján sí hubo una incidencia puntual de la gestión que estamos llevando adelante en el departamento y el vecino eso lo tiene muy presente, lo ve todos los días. Es el apoyo a hacer las cosas bien y ser serios. El aval del vecino implica confianza, apoyo, pero también expectativa.

-Va a tener una mayoría en el Concejo Deliberante de 9 a 3, ¿cómo va a ser el diálogo con una oposición reducida?

-Tiene que haber más diálogo del que teníamos antes. Voy a convocar a los tres concejales de la oposición para manifestarles eso. Nosotros ya teníamos una mayoría de 8 votos, con los que prácticamente podés hacer lo que vos quieras, y el 99% de las cosas salen por consenso.

-¿Tiene un valor especial el resultado por ser el único intendente mendocino del Pro?

-Sin dudas implica una validación a la gestión del Pro y entender que en Cambia Mendoza hay un equilibrio de dos partidos mayoritarios. Lo que valora el mendocino es justamente eso, el día que eso no esté, yo creo que Cambia Mendoza no va a tener el mismo valor. Tiene que existir esa pluralidad y diversidad en algunos temas y ahí el Pro tiene mucho para aportarle a los gobiernos de los departamentos y de la provincia. Desde Luján creemos haber hecho un aporte importante al triunfo provincial con este casi 60%.

Sebastian Bragagnolo, Intendente Municipal de Lujan de Cuyo Mendoza.

-¿Que análisis hace de la elección en el plano provincial?

-Me parece que hay un apoyo total a la gestión del gobernador Rodolfo Suárez y a cómo desde la provincia el gobierno guió toda esta etapa muy difícil que fue la pandemia. Y en contrapartida, un voto castigo a un modelo donde los valores son totalmente contrapuestos y distintos. El mendocino pide institucionalidad, verdad, justicia, orden y libertad; y Cambia Mendoza interpretó muy bien, tanto en los gobiernos municipales como en el provincial este equilibrio que había que mantener a lo largo de la pandemia.

-¿Y en cuanto al resultado nacional?

-A nivel nacional me genera esperanza y expectativas. Que haya dado muestras el país de que por donde vamos obviamente no hay que ir, me genera esperanza. Hoy la pelota está del lado del Gobierno y tiene que reaccionar. Del otro lado, el gran valor que tuvo Juntos por el Cambio fue la unidad. A pesar de haber perdido el gobierno con Mauricio Macri, se mantuvo la unidad en el Congreso y eso permitió que no se avanzara en muchas cuestiones. Significa que no solamente era una coalición electoral sino que realmente apunta a mantenerse y, más allá de algunas diferencias, hay valores centrales que nos unen y son irrenunciables.

-¿Cómo ve la relación entre Gobierno y oposición en los próximos 2 años?

-En algún momento en la Argentina se tiene que dar un gran acuerdo en cinco temas básicos, pero tiene que haber una vocación de diálogo sincera. Si el Gobierno perdió y llama al diálogo pero en el fondo no está dispuesto a cambiar nada, eso no sirve. Si no acordamos en los temas centrales en una amplia mayoría, estamos llamados al fracaso por décadas.

-¿Cómo es el trato intendente-gobernador con Suárez?

-Planteamos las cosas de frente, en eso tengo cero filtro. Tengo la oportunidad de escribirle un mensaje o hacerle un llamado telefónico y me atiende inmediatamente e intentamos dar respuesta, obviamente dentro de la coyuntura de ambos.

-¿Hay armonía ente la UCR y el Pro en Cambia Mendoza?

-Es bueno que llegado el momento de decisión siempre se priorizan las cuestiones centrales en las que estamos de acuerdo, pero sí creo que hay mucho para mejorar en dar espacio para esta diversidad. He tenido una muy buena relación con el Gobernador con un diálogo directo. Sí creo que el radicalismo tiene que abrir un poco más la cancha, porque hay mucha gente valiosa dentro de Cambia Mendoza y esa apertura le otorga diversidad, ganas y energía. Creo que hay una oportunidad de quienes van liderando, como el Gobernador, para poder generar que estos espacios se den.

-Algunos intendentes esperaban un buen resultado electoral para posicionarse en la carrera a la Gobernación en 2023, ¿aspira a ser candidato a gobernador?

-Lo que el lujanino quiere es que yo esté concentrado en gestionar. Cualquier mendocino a los dos segundos de haber votado estaba resolviendo los problemas de su vida, no estaba preocupado por quién va a ser gobernador. En mi caso prefiero poner la agenda en otro lado y seguir gestionando el departamento y asumir el desafío de ese casi 60% de apoyo.

-Omar de Marchi ya se ha anotado para disputar la Gobernación, ¿qué le parece?

-Primero quiero rescatar la gestión que está llevando el gobernador Rodolfo Suárez adelante. Me parece que es una muy buena gestión y tenemos un diálogo permanente. Obviamente al no tener reelección en 2023 tiene que haber un cambio. Omar tranquilamente puede ser candidato a gobernador, me parece una persona con mucha experiencia. Tiene la fuerza y las ganas de poder aportarle a Mendoza la convicción y los valores que caracterizaron a los mendocinos por siempre. Entiendo que puede dar un aporte en todo el tiempo que viene para Mendoza.

-¿Ve un escenario de PASO en 2023 en Cambia Mendoza o el Pro podría ir por afuera?

-Es extremadamente prematuro plantearlo. Creo que si hay responsabilidad dentro del frente y verdadera apertura, tranquilamente tienen que encontrarse los mecanismos para que se pueda dirimir cualquier candidatura.

Sebastian Bragagnolo, Intendente Municipal de Lujan de Cuyo Mendoza.

-Semanas atrás vino Horacio Rodríguez Larreta a Mendoza, ¿lo ve como candidato presidencial?

-Me parece que es la persona con más capacidad de gestión que hoy tiene la Argentina. En los cargos ejecutivos me parece que Horacio tiene dos cualidades, una enorme capacidad de gestión y una gran capacidad de diálogo. Tiene mucha voluntad para generar acuerdos grandes y se necesita ese tipo de liderazgo para el tiempo que viene. El perfil de Horacio puede lograr ser mucho más factible para que se logren los acuerdos importantes que piden los argentinos.

-¿Al interior de JXC hay sectores contrarios a esa voluntad de diálogo?

-Obviamente tenemos diversidad en este tema y hay roles diferentes. Patricia (NdR: Bullrich) también tuvo un rol muy interesante y muy bueno desde la defensa de estos valores y ha hecho un aporte enorme en ese sentido. Y en el caso de Horacio, lo cortés no quita lo valiente, hay que salir de este acting de la política de que siempre es necesario pelearse. Tranquilamente puede haber diálogo y cuando hay cuestiones en las que uno no está de acuerdo plantearlas con firmeza, como el tema de las clases presenciales donde tanto Horacio como Suárez se distinguieron.

-¿Qué rol cree que va a tener Mauricio Macri en adelante?

-Viene aportando desde su lugar, guardando silencio también en un momento que la Argentina lo necesitaba y que había un nuevo gobierno con mucho respeto. Es un expresidente que sacó el 41% de los votos hace dos años, así que sin dudas también tiene un rol importante. Tiene mucho para aportar.

-¿Qué desafíos tienen para la segunda parte del gobierno municipal?

-Hacia adelante tenemos proyectos estratégicos que tienen que ver con la recuperación del espacio público. Uno de los ejes es convertir a Luján en la capital turística de Mendoza y también hay un eje principal en la sustentabilidad. El objetivo central es que Luján de Cuyo sea el mejor lugar para vivir en Mendoza. Pero no lo decimos como una frase hecha o un slogan, sino que lo tenemos ordenado en un plan. Y hacia adentro está el eje de modernización y eficiencia del Estado, eso implica que el dinero de cada uno de los lujaninos vaya cada vez más a inversión.