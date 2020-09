Bajo el sol maipucino, Suárez y Fernández Sagasti compartieron su primer acto público

Varios meses después de los debates y las elecciones, el gobernador Rodolfo Suárez y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti volvieron a verse en un acto público. Si bien han compartido un puñado de reuniones, no habían coincidido en algún evento de mayor magnitud y no había registro visual entre el mandatario radical y la principal referente del peronismo local.

Sin embargo, más allá de la importancia del presidente Alberto Fernández, que a través de una teleconferencia dialogaría con algunos gobernadores peronistas como Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y el bonaerense Axel Kiciloff (con el Presidente en forma presencial); las miradas de Mendoza estaban puestas en el tándem oficialismo-oposición. El único radical fue Suárez que salió con elegancia de un acto con abundancia peronista. Todos estaban convocados a un acto virtual de entrega de viviendas del programa Procrear.

El ingreso fue en grupo. Rodolfo Suárez, el vice Mario Abed, las senadoras nacionales Anabel Fernández Sagasti y Pamela Verasay, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

La actitud de Suárez y Fernández Sagasti fue protocolar y correcta, no se los vio dialogando a solas, y compartieron algunas palabras mientras esperaban que arrancara el acto.

El calor maipucino poco pudo hacer por una relación que se ha enfriado. Ante los flashes y las cámaras se maquilla con buenos modales y cordialidades.

Tampoco estuvieron cerca en el escenario montado, porque entre ambos estuvo el jefe comunal maipucino, que si mostró complicidad con Fernández Sagasti.

Desde el entorno de Suárez aseguran que hay diálogo, pero no abundaron adjetivaciones, mientras que por el lado de la joven camporista sostienen que hay frialdad en el trato, aunque se atienden mutuamente el teléfono cuando la situación lo amerita.

Una de las beneficiarias de las viviendas, de la provincia de La Rioja, se dejó llevar por la emoción y dijo al micrófono que era un “día peronista”, lo que despertó los aplausos de todos los que estaban con el Presidente en Provincia de Buenos Aires y algunos en Mendoza. A su turno, el Gobernador se centró en la coincidencia, más allá de las pertenencias políticas, según su costumbre.

Eso sí, no postergó sus compromisos ya postergados con anterioridad y avisó a Presidencia que se iba a retirar pasadas las 13, y dado que el acto arrancó con bastante demora, no se quedó a esperar las palabras de Alberto Fernández. El de ayer es el primer encuentro virtual tras la visita trunca, aunque según pudo saber Los Andes, aún no está descartada la llegada del Jefe de Estado.

Si se fisura el hielo o no en la relación entre la senadora nacional y el Gobernador, se verá de cara a los acuerdos que busca Suárez con leyes importantes, como la de educación. La mayoría en ambas cámaras le facilita el trámite, pero quiere consensos y el oficialismo en la Legislatura deberá trabajar en ello.

Mario Abed invitó a la senadora kirchnerista el miércoles para hablar de varios temas, algo de lo que el mandatario provincial estaba al tanto. Se viene el presupuesto provincial y si el Gobierno provincial decide insistir en el roll over, necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras, para lo que no podrá prescindir del peronismo. Con la Reforma de la Constitución la situación es similar, para avalar la necesidad de esas modificaciones, también necesita avales opositores.

Las quejas de los que esperan

La entrega de viviendas fue virtual, sin propietarios. Un puñado de ellos hicieron circular una nota en las cercanías de del acto.

“La solución que nos plantean hoy la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, es comenzar las entregas a partir del 5 de octubre y sólo realizar 5 entregas por día, razón por la cual, si esta promesa se cumple, dentro de 9 meses estarían entregadas la totalidad de los departamentos que ya están terminados, adjudicados y listos para habitar desde noviembre del 2019”, dice el texto resaltando que son 800 las familias que esperan por su llave del Procrear de Ciudad.